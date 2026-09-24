Merz will sich mit Partnern zu US-Einladung an Putin zum G20-Gipfel abstimmen

Berlin, 24. ⁠Sep (Reuters) - Auf die US-Einladung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum G20-Gipfel in Miami hat die Bundesregierung zurückhaltend reagiert. "Für die Bundesregierung gibt es angesichts des Kriegs in der Ukraine keine Normalität im Umgang mit Russland", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius ‌am Donnerstag in Berlin. "Die Vorbereitungen zum Gipfel sind im Gange - auch zu dieser Frage. Wir stimmen uns dazu mit den Partnern ab."

US-Außenminister Marco ⁠Rubio hatte ⁠die Einladung an Putin zum G20-Gipfel der wichtigsten Industrieländer weltweit im Dezember am Mittwoch bekannt gegeben. Die US-Regierung hoffe, dass Putin die Einladung annehme, die vielleicht auch Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs ermögliche, sagte er. "Wir nehmen zur Kenntnis, dass die USA Präsident Putin zum G20-Gipfel eingeladen ‌haben", sagte der Regierungssprecher in Berlin dazu nur. "Wir ‌nehmen auch zur Kenntnis, dass Präsident Putin bisher nicht über die Einladung entschieden hat." Der Internationale Strafgerichtshof, den die USA anders als die Europäer nicht anerkennen, ⁠hatte 2023 wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine einen internationalen Haftbefehl ‌gegen Putin ausgestellt.

Trump war es trotz ⁠mehrerer Ankündigungen und des Werbens um Moskau nicht gelungen, Putin zum Stopp des Krieges gegen die Ukraine zu bewegen. Von den USA als Vorsitzland war auch der russische Finanzminister zu einem G-20-Finanzministertreffen in ‌den USA eingeladen worden. Er ⁠konnte dann aber nicht an den ⁠regulären Sitzungen der Minister teilnehmen. Finanzminister Lars Klingbeil war zu dem Treffen gereist, es gab aber kein Treffen mit dem russischen Kollegen.

Trump verfolgt eine zunehmend unilaterale Politik. So hat er angekündigt, dass er den südafrikanischen Präsidenten nicht zum G20-Gipfel einladen werde. Er selbst war im vergangenen Jahr - anders als alle anderen Mitglieder - auch nicht zum G20-Gipfel nach Südafrika gereist. Die Bundesregierung unterstützt das Format weiterhin. Argentinien hat 2027 den ⁠G20-Vorsitz.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)