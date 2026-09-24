Meta im KI-Rausch: Macht Muse die Aktie zum Gewinner?









Meta meldet sich eindrucksvoll im Rennen um die nächste KI-Plattform zurück: Der neue persönliche Assistent Muse erledigt eigenständig Aufgaben, erreicht innerhalb weniger Tage Millionen Downloads und löst eine kräftige Rally der Meta-Aktie aus. Zusammen mit WhatsApp, Instagram, Facebook und neuen KI-Brillen verfügt der Konzern über eine Distribution, von der andere Anbieter nur träumen können. Entsteht hier gerade ein neuer Milliardenmarkt neben der Werbung?





Noch ist der Preis für diese Vision enorm. Meta plant Investitionen von bis zu 145 Milliarden Dollar, während der freie Cashflow zuletzt dramatisch einbricht und Reality Labs weiter Milliardenverluste verursacht. Wie belastbar ist das Werbegeschäft, wann könnten sich Muse und die neue Infrastruktur auszahlen – und wie viel Zukunft ist nach der Rally bereits im Kurs enthalten?













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