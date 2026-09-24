Märkte heute 24.09.2026

MTU Upgrade, McDonald’s schwach, Twilio mit KI-Chance

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: 2G Energy, Secunet, Verbio, MTU Aero Engines, Cintas, Paychex, SpaceX, Super Micro Computer, AppLovin, Twilio und McDonald’s.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

MTU Aero Engines: Citi vollzieht die Kehrtwende

Citi ändert seine Einschätzung zur MTU-Aktie grundlegend. Was steckt hinter dem deutlich optimistischeren Blick – und welche Entwicklung könnte für die Bewertung jetzt besonders wichtig werden?

McDonald’s: Schwaches US-Geschäft trifft auf große Ziele

Im Heimatmarkt läuft es derzeit nicht rund, gleichzeitig präsentiert McDonald’s ambitionierte Pläne für die kommenden Jahre. Können höhere Margen, neue Produkte und mehr KI dem Konzern neuen Schwung geben?

Twilio: KI-Shopping als neuer Wachstumstreiber?

Shopping-Agenten wie Meta Muse könnten die Art verändern, wie Verbraucher online einkaufen. Für Twilio könnte daraus ein interessanter neuer Wachstumspfad entstehen – allerdings gibt es dabei einen entscheidenden Haken.

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