Nachfrage nach Robotik-Automation in Deutschland sinkt deutlich

Berlin, 24. ⁠Sep (Reuters) - Deutschland ist bei der Automatisierung mit Robotern führend in Europa, spürt derzeit aber das Schwächeln der Industrie. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande 41 Prozent aller in der ‌EU installierten Industrieroboter in Betrieb genommen, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht "World Robotics 2026" des Branchenverbands IFR ⁠hervorgeht. Insgesamt ⁠waren es 24.800 neue Industrie-Roboter, womit Deutschland weltweit auf Platz fünf liegt. Allerdings ging der Absatz 2025 zum Vorjahr um acht Prozent zurück. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einem erneuten Rückgang der ‌Nachfrage in Deutschland. Ab 2027 dürften ‌die Installationszahlen dann wieder steigen.

"Die industrielle Automation in Deutschland ist auf hohem Niveau", sagte IFR-Präsidentin Jane Heffner. Größter Abnehmer ⁠bleibt die Automobilindustrie mit einem Anteil von 23 Prozent oder ‌5800 neuen Robotern. Die Nachfrage ⁠ist jedoch deutlich rückläufig, 2020 lag der Anteil der Branche noch bei 40 Prozent. Als Gründe nannten die Experten eine schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ‌und politische Unsicherheiten, die zu ⁠Investitionszurückhaltung führten. Die metallverarbeitende Industrie ⁠installierte 5300 Roboter und damit 13 Prozent weniger als zuvor, während es bei der Chemie- und Kunststoffindustrie ein Minus um fünf Prozent auf 3000 installierte Einheiten gab.

Wachstumspotenzial sehen die Experten vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen. Der Mittelstand könne von flexibleren und kostengünstigeren Automatisierungslösungen profitieren.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Ralf ⁠Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)