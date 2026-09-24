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Oracle: Cloud-Infrastruktur und KI-Nachfrage treiben das Umsatzwachstum an

DZ BANK · Uhr
Thema: InfrastrukturKI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Oracle: Cloud-Infrastruktur und KI-Nachfrage treiben das Umsatzwachstum an


Der Gesamtumsatz von Oracle stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 um 30 % auf 19,3 Mrd. USD, getragen von einem IaaS-Wachstum von 121 %. Der Auftragsbestand (RPO) erreichte 664 Mrd. USD, was Investoren eine hohe Planungssicherheit für künftige Erlöse bietet. Hohe Kapitalinvestitionen in Rechenzentren belasten kurzfristig den Cashflow, sind jedoch für den Ausbau der KI-Kapazitäten strategisch notwendig.

Struktureller Wandel vom Datenbankanbieter zum Cloud-Profiteur  

Das Geschäftsmodell von Oracle hat in den vergangenen Jahren eine deutliche Transformation vollzogen. Während das Unternehmen historisch stark von lokalen Datenbanklizenzen abhängig war, bilden heute Cloud-Infrastruktur (OCI) und Software-as-a-Service (SaaS) das Fundament der Erlöse. Die aktuelle Wachstumsdynamik wird maßgeblich von der steigenden Nachfrage nach Rechenleistung für Anwendungen der künstlichen Intelligenz sowie von Multi-Cloud-Strategien bestimmt. Kunden verlagern ihre lokalen Datenbanken zunehmend in die Cloud, wobei Oracle durch Kooperationen mit Anbietern wie AWS, Google und Microsoft seine Reichweite strategisch vergrößert hat. Für Anleger bedeutet dieser Wandel eine Verschiebung hin zu besser planbaren, wiederkehrenden Abonnementeinnahmen, was die finanzielle Basis des Konzerns langfristig stabilisiert.



Endlos Turbo Long 88,5216 open end: Basiswert Oracle

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Quelle: DZ BANK: Geld 24.09. 14:22:32, Brief 24.09. 14:22:32
4,81 EUR 4,83 EUR -2,63% Basiswertkurs: 144,56 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NYSE , 01:00:00
Basispreis 88,5216 USD Knock-Out-Barriere 88,5216 USD
Hebel 2,61x Abstand zum Basispreis in % 38,76%
Abstand zum Knock-Out in % 38,76% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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