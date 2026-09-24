Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 24.09.2026 / 09:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.09.2026 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 76,00 auf EUR 83,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat von Energy Vault, einem gelisteten US-amerikanischen Unternehmen für Energieinfrastrukturlösungen, einen 275 MW Auftrag zur Errichtung von Stromversorgungsanlagen für KI-Rechenzentren erhalten. Der Auftrag ist der mit Abstand größte in der Geschichte von 2G (FBe: EUR275 Mio.). Die Auslieferung der Anlagen soll zwischen Q4/27 und Q3/28 erfolgen. Aufgrund der deutlich gestiegenen Visibilität erhöhen wir unsere Schätzungen für 2028E und die Folgejahre. Das Datencentergeschäft bleibt 2Gs Hauptumsatztreiber. Weitere wichtige Wachstumstreiber sind der deutsche Biogasmarkt, die Ausschreibungen für deutsche Erdgas-Reservekraftwerke und das Großwärmepumpengeschäft. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR83 (bisher: EUR76). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 28%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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