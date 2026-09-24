Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

24.09.2026 / 09:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 24.09.2026
     Kursziel:             83,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 76,00 auf EUR 83,00.

Zusammenfassung:
2G Energy hat von Energy Vault, einem gelisteten US-amerikanischen
Unternehmen für Energieinfrastrukturlösungen, einen 275 MW Auftrag zur
Errichtung von Stromversorgungsanlagen für KI-Rechenzentren erhalten. Der
Auftrag ist der mit Abstand größte in der Geschichte von 2G (FBe: EUR275
Mio.). Die Auslieferung der Anlagen soll zwischen Q4/27 und Q3/28 erfolgen.
Aufgrund der deutlich gestiegenen Visibilität erhöhen wir unsere Schätzungen
für 2028E und die Folgejahre. Das Datencentergeschäft bleibt 2Gs
Hauptumsatztreiber. Weitere wichtige Wachstumstreiber sind der deutsche
Biogasmarkt, die Ausschreibungen für deutsche Erdgas-Reservekraftwerke und
das Großwärmepumpengeschäft. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues
Kursziel von EUR83 (bisher: EUR76). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung
(Kurspotenzial: 28%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=dbeaa11092901ae9019c2b076e340a9b

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ed74fd5d-b7e7-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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2404612 24.09.2026 CET/CEST

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