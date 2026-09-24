Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH 24.09.2026 / 10:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 24.09.2026 Kursziel: 1,30 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,30. Zusammenfassung: Enapter hat vorläufige H1/26-KPIs veröffentlicht. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 91% auf EUR10,8 Mio. und verbesserte sein EBITDA von EUR-8,1 Mio. auf EUR-4,5 Mio. Allerdings erhöhte sich der operative Verlust deutlich auf EUR-28,5 Mio. aufgrund einer EUR19,8 Mio.-Abschreibung auf den Enapter Campus in Saerbeck, den das Unternehmen an Patrimonium abgibt als Gegenleistung für einen weitgehenden Schuldenerlass. Nachdem der US-Partner Clean H2 seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Enapter nicht nachgekommen ist, hat Enapter die Zusammenarbeit außerordentlich gekündigt und schreibt die mit ca. EUR17 Mio. in der Bilanz stehende Forderung gegen Clean H2 im zweiten Halbjahr komplett ab. Damit dürfte die Bilanzbereinigung abgeschlossen sein. Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell, dass auch das gestiegene Zinsniveau berücksichtigt, ergibt ein neues Kursziel von EUR1,30 (bisher: EUR1,40). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 28%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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