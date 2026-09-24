Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

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Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH

24.09.2026 / 10:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

     Unternehmen:          Enapter AG
     ISIN:                 DE000A255G02

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Buy
     seit:                 24.09.2026
     Kursziel:             1,30 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                12.11.2025: Heraufstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN:
DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,40 auf EUR 1,30.

Zusammenfassung:
Enapter hat vorläufige H1/26-KPIs veröffentlicht. Das Unternehmen steigerte
den Umsatz um 91% auf EUR10,8 Mio. und verbesserte sein EBITDA von EUR-8,1 Mio.
auf EUR-4,5 Mio. Allerdings erhöhte sich der operative Verlust deutlich auf
EUR-28,5 Mio. aufgrund einer EUR19,8 Mio.-Abschreibung auf den Enapter Campus in
Saerbeck, den das Unternehmen an Patrimonium abgibt als Gegenleistung für
einen weitgehenden Schuldenerlass. Nachdem der US-Partner Clean H2 seinen
Zahlungsverpflichtungen gegenüber Enapter nicht nachgekommen ist, hat
Enapter die Zusammenarbeit außerordentlich gekündigt und schreibt die mit
ca. EUR17 Mio. in der Bilanz stehende Forderung gegen Clean H2 im zweiten
Halbjahr komplett ab. Damit dürfte die Bilanzbereinigung abgeschlossen sein.
Wir haben unsere Schätzungen entsprechend angepasst. Ein aktualisiertes
DCF-Modell, dass auch das gestiegene Zinsniveau berücksichtigt, ergibt ein
neues Kursziel von EUR1,30 (bisher: EUR1,40). Wir bestätigen unsere
Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 28%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=479bb42a3b7f0ce4a43011d0f7b715dd

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=23a1c30b-b7f2-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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2404736 24.09.2026 CET/CEST

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