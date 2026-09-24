Original-Research: Marinomed Biotech AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH 24.09.2026 / 17:08 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG Company Name: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Reason for the research: End of coverage Recommendation: n.a. from: 24.09.2026 Target price: n.a. Target price on sight of: - Last rating change: 24.09.2026, formerly Under Review Analyst: Alexander Rihane First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane beendet die Coverage der Aktie. Zusammenfassung: Nachdem Marinomed die erwarteten Meilensteinzahlungen von Unither Pharmaceuticals nicht erhalten hatte, beantragte das Unternehmen am 22. Juli eine gerichtlich betreute Sanierung. Heute stellte die Insolvenzverwalterin Dr. Ulla Reisch einen Antrag auf Einstellung des Geschäftsbetriebs. Der Antrag wurde angenommen, und das Insolvenzgericht ordnete die Einstellung des Geschäftsbetriebs von Marinomed an. Dr. Ulla Reisch wird nun den Verkauf der Vermögenswerte des Unternehmens einleiten. Wir beenden hiermit unsere Coverage von Marinomed Biotech AG. First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane has ended his coverage of the stock. Abstract: After not receiving anticipated milestone payments from Unither Pharmaceuticals, Marinomed filed for court-administered restructuring on 22 July. Today, the insolvency administrator Dr. Ulla Reisch filed a motion to close the business. The motion was accepted, and the insolvency court ordered the closure of Marinomed's operations. Dr. Ulla Reisch will now initiate a sale of the company's assets. We end our coverage of Marinomed Biotech AG. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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