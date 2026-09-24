Original-Research: Zumtobel Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Zumtobel Group AG - von Montega AG 24.09.2026 / 15:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Zumtobel Group AG Unternehmen: Zumtobel Group AG ISIN: AT0000837307 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 23.09.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA Vom Leuchtenhersteller zum Systemanbieter Die Zumtobel Group hat sich von einem klassischen Leuchtenhersteller zu einem vertikal integrierten Anbieter professioneller Lichtlösungen entwickelt. Der Konzern verbindet ein spezifikations- und projektgetriebenes Objektgeschäft unter den Marken Zumtobel und Thorn mit einem technologiegetriebenen, drittkundenoffenen Elektronik und Steuerungsgeschäft über Tridonic - und erschließt sich damit zunehmend eigenständige Ergebnisquellen jenseits des reinen Leuchtenverkaufs. Das Lighting-Segment bildet dabei weiterhin das Fundament des Konzerns, befindet sich aber in einem strukturell reifen und aktuell konjunkturell belasteten Marktumfeld. Die anhaltende Investitionszurückhaltung im europäischen Nichtwohnungsbau drückt kurzfristig auf Umsatz und Marge. Getragen von der installierten Basis im DACH Kernmarkt sowie der Design- und Spezifikationskompetenz der Kernmarke bleibt das Segment jedoch die tragende Umsatzbasis des Konzerns. Der zentrale strukturelle Wachstumstreiber liegt im Zusammenspiel aus regulatorisch gestützter Sanierungsnachfrage und vernetzter Lichttechnik. Die EU Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) schafft eine von der Neubaukonjunktur weitgehend entkoppelte Modernisierungsnachfrage im Bestand, während der Markt für Lichtsteuerung und vernetzte Beleuchtung deutlich schneller wächst als der Gesamtmarkt für professionelle Beleuchtung. Über Tridonic sowie den im Rahmen von FOCUSED[+] neu geschaffenen Bereich Smart Building Solutions, der die vernetzten Lichtlösungen und die Softwareplattform Keyture bündelt, positioniert sich Zumtobel gezielt für diesen überproportional wachsenden Teilmarkt. Mit der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie FOCUSED[+] sowie einem begleitenden Effizienzprogrammadressiert das Management zudem die strukturellen Ertragsschwächen des Konzerns - über eine nachhaltige Senkung der Kostenbasis ebenso wie über die strategische Repositionierung entlang der Wertschöpfungskette in Richtung smarter Gebäudeinfrastruktur. In Kombination mit den Ökosystem Partnerschaften (u. a. Siemens, ABB, Legrand) entwickelt sich Zumtobel zunehmend zum interoperablen Licht- und Steuerungsbaustein innerhalb etablierter Gebäudeautomationsplattformen. Finanziell zeigt sich der Konzern mit einer konservativen Eigenkapitalquote und moderater Verschuldung solide aufgestellt, auch wenn die Profitabilität aktuell an einem zyklischen Tiefpunkt liegt und die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr ausgesetzt wurde. Wir erwarten eine schrittweise Ergebniserholung ab dem Geschäftsjahr 2027/28, getragen von der konjunkturellen Belebung des Nichtwohnungsbaus, dem Wirksamwerden der Einsparmaßnahmen sowie einem sich verbessernden Ergebnismix. Bewertungsseitig reflektiert der Aktienkurs u. E. primär die zyklische Ergebnisschwäche der vergangenen Geschäftsjahre und honoriert die strukturell verbesserte Kostenbasis sowie die regulatorisch abgesicherte Wachstumsoptionalität bislang nur unzureichend. Unser DCF-Modell impliziert einen fairen Wert von 6,50 EUR je Aktie. Wir starten unsere Coverage mit einem Kaufen-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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