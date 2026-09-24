Original-Research: Zumtobel Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Zumtobel Group AG - von Montega AG

24.09.2026 / 15:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Zumtobel Group AG

     Unternehmen:               Zumtobel Group AG
     ISIN:                      AT0000837307

     Anlass der Studie:         Initiation of Coverage
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      23.09.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Vom Leuchtenhersteller zum Systemanbieter

Die Zumtobel Group hat sich von einem klassischen Leuchtenhersteller zu
einem vertikal integrierten Anbieter professioneller Lichtlösungen
entwickelt. Der Konzern verbindet ein spezifikations- und projektgetriebenes
Objektgeschäft unter den Marken Zumtobel und Thorn mit einem
technologiegetriebenen, drittkundenoffenen Elektronik und Steuerungsgeschäft
über Tridonic - und erschließt sich damit zunehmend eigenständige
Ergebnisquellen jenseits des reinen Leuchtenverkaufs.

Das Lighting-Segment bildet dabei weiterhin das Fundament des Konzerns,
befindet sich aber in einem strukturell reifen und aktuell konjunkturell
belasteten Marktumfeld. Die anhaltende Investitionszurückhaltung im
europäischen Nichtwohnungsbau drückt kurzfristig auf Umsatz und Marge.
Getragen von der installierten Basis im DACH Kernmarkt sowie der Design- und
Spezifikationskompetenz der Kernmarke bleibt das Segment jedoch die tragende
Umsatzbasis des Konzerns.

Der zentrale strukturelle Wachstumstreiber liegt im Zusammenspiel aus
regulatorisch gestützter Sanierungsnachfrage und vernetzter Lichttechnik.
Die EU Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) schafft eine von der
Neubaukonjunktur weitgehend entkoppelte Modernisierungsnachfrage im Bestand,
während der Markt für Lichtsteuerung und vernetzte Beleuchtung deutlich
schneller wächst als der Gesamtmarkt für professionelle Beleuchtung. Über
Tridonic sowie den im Rahmen von FOCUSED[+] neu geschaffenen Bereich Smart
Building Solutions, der die vernetzten Lichtlösungen und die
Softwareplattform Keyture bündelt, positioniert sich Zumtobel gezielt für
diesen überproportional wachsenden Teilmarkt.

Mit der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie FOCUSED[+] sowie einem
begleitenden Effizienzprogrammadressiert das Management zudem die
strukturellen Ertragsschwächen des Konzerns - über eine nachhaltige Senkung
der Kostenbasis ebenso wie über die strategische Repositionierung entlang
der Wertschöpfungskette in Richtung smarter Gebäudeinfrastruktur. In
Kombination mit den Ökosystem Partnerschaften (u. a. Siemens, ABB, Legrand)
entwickelt sich Zumtobel zunehmend zum interoperablen Licht- und
Steuerungsbaustein innerhalb etablierter Gebäudeautomationsplattformen.

Finanziell zeigt sich der Konzern mit einer konservativen Eigenkapitalquote
und moderater Verschuldung solide aufgestellt, auch wenn die Profitabilität
aktuell an einem zyklischen Tiefpunkt liegt und die Dividende für das
abgelaufene Geschäftsjahr ausgesetzt wurde. Wir erwarten eine schrittweise
Ergebniserholung ab dem Geschäftsjahr 2027/28, getragen von der
konjunkturellen Belebung des Nichtwohnungsbaus, dem Wirksamwerden der
Einsparmaßnahmen sowie einem sich verbessernden Ergebnismix.

Bewertungsseitig reflektiert der Aktienkurs u. E. primär die zyklische
Ergebnisschwäche der vergangenen Geschäftsjahre und honoriert die
strukturell verbesserte Kostenbasis sowie die regulatorisch abgesicherte
Wachstumsoptionalität bislang nur unzureichend. Unser DCF-Modell impliziert
einen fairen Wert von 6,50 EUR je Aktie. Wir starten unsere Coverage mit
einem Kaufen-Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=286ac0bf8090c9856138b6ef5a301ac7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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