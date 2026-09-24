OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von ...

Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von Afya und YDUQS Ausbau seines Bildungsgeschäfts voran (FOTO) Gütersloh / Rio de Janeiro (ots) - - Durch die geplante Transaktion entsteht ein führender Anbieter von Hochschulbildung in Brasilien - Thomas Rabe: "Deutliche Stärkung des Bildungsgeschäfts als dritte Bertelsmann-Säule und unserer globalen Aufstellung" - Zusammenschluss bedarf der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden und der Zustimmungen der Hauptversammlungen von Afya und YDUQS Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft in Brasilien deutlich aus: Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen plant den Zusammenschluss der zu Bertelsmann gehörenden, führenden brasilianischen Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung, Afya, mit YDUQS, einem Anbieter für Hochschulbildung in den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Recht und Naturwissenschaften. Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und der Zustimmungen der Hauptversammlungen von Afya und YDUQS. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Mit dem geplanten Zusammenschluss von Afya und YDUQS entsteht unter unserer Führung eines der größten brasilianischen Bildungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden Euro. Das Bildungsgeschäft wird damit immer mehr zu einer tragenden Säule in unserem Portfolio." Rabe weiter: "Durch die Transaktion stärkt Bertelsmann seine Position im Bildungsmarkt in Brasilien, die wir in den vergangenen zwölf Jahren mit Partnern Schritt für Schritt aufgebaut haben. Bertelsmann erweitert zudem seine internationale Präsenz, nachdem wir die Umsätze in den USA seit 2012 auf 5,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt und in Asien über die Investmentaktivitäten von Bertelsmann Asia Investments in China und Bertelsmann India Investments in Indien eine starke Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen haben. Wie bei der Gründung von Penguin Random House 2013 und zuletzt bei der Zusammenführung von RTL und Sky Deutschland sowie von BMG und Concord schaffen wir auch hier durch die Bündelung unserer Kräfte mit Partnern erheblichen Mehrwert und leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des brasilianischen Bildungssystems." Durch die Zusammenlegung entsteht ein Unternehmen mit mehr als 900.000 Studierenden, 40.000 allein im Studiengang Medizin, und 440.000 Online-Studierenden. Aus dem vereinbarten Aktien-Umtauschverhältnis von 69 Prozent (Afya) und 31 Prozent (YDUQS) ergibt sich für Bertelsmann ein Anteil von 47 Prozent an dem zusammengeführten Unternehmen, das weiterhin im Novo Mercado an der brasilianischen Börse B3 notiert sein wird. CEO des Unternehmens mit Sitz in Rio de Janeiro wird der bisherige CEO von Afya, Virgilio Gibbon, Chairman wird Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group. Carsten Coesfeld, im Bertelsmann-Vorstand verantwortlich für das Bildungsgeschäft, sagt: "Auf dem brasilianischen Hochschulmarkt ist es eine strategische Priorität der Bertelsmann Education Group, Afya als Wachstumsgeschäft sowohl organisch als auch anorganisch auszubauen. Der Zusammenschluss von Afya und YDUQS ist damit der nächste logische Schritt in der Umsetzung unserer Strategie. Seit der Mehrheitsübernahme durch Bertelsmann 2022 wuchs die Zahl der Medizin-Studierenden von 18.000 auf 26.000 - ein Zeichen für die Stärke des Geschäfts." Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, ergänzt: "Durch diese Zusammenlegung würde die medizinische Ausbildung in Brasilien regional breiter verankert werden, bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Zugleich würde das Angebot um Rechts-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften erweitert. Das zusammengeführte Unternehmen wäre weiterhin im Novo Mercado der B3 notiert." The common shares to be delivered in the merger have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and will be delivered only in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act or the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended. Über die Bertelsmann Education Group Die Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitäten von Bertelsmann. Die Unternehmen der Gruppe konzentrieren sich auf die Bereiche Gesundheit und Bildung, insbesondere die Aus- bzw. Weiterbildung, und bieten innovative Lehr- und Lernmethoden sowie Performance-Management-Lösungen für Studierende, Fachkräfte und Organisationen an. Zu den Unternehmen gehören die führende brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung Afya, der US-Anbieter von Weiterbildungs- und Arbeitsprozesslösungen Relias sowie die berufspraktisch orientierte Alliant University. Die Bertelsmann Education Group gehört zu 100 Prozent zu Bertelsmann. Über Bertelsmann Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. http://www.bertelsmann.de Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Markus Harbaum Leiter Communications Content Team Pressesprecher Tel.: +49 5241 80-24 66 mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6357993 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA