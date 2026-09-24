Pakistan greift Ziele in Afghanistan an - Warnungen vor Eskalation

Islamabad/Kabul, 24. Sep (Reuters) - ⁠Die pakistanische Armee hat erneut Ziele in Afghanistan angegriffen. Dabei sind den afghanischen Taliban zufolge vier Zivilisten getötet worden. Nach Angaben des pakistanischen Informationsministers Attaullah Tarar vom Donnerstag richteten sich die Luftschläge gegen zehn Orte, an denen Drohnen gelagert und gestartet wurden. Einige dieser Drohnen seien am Mittwoch gegen Pakistan ‌eingesetzt und von der Luftabwehr abgefangen worden, erklärte Tarar auf der Plattform X. Er drohte der afghanischen Führung mit weiteren Maßnahmen: "Jede weitere provokative Handlung der afghanischen Taliban wird mit einer entschlossenen ⁠und entschiedenen ⁠Reaktion beantwortet."

Die Taliban wiesen den Vorwurf zurück, am Mittwoch Drohnen gegen Pakistan gestartet zu haben. Der Sprecher der Taliban-Regierung, Sabihullah Mudschahid, erklärte, die Angriffe hätten in den Provinzen Kandahar, Paktia und Chost stattgefunden. Er warnte vor den Folgen: "Solche rücksichtslosen, unvorsichtigen und feindseligen Handlungen werden zweifellos den Zorn des afghanischen Volkes hervorrufen und nachteilige Konsequenzen für das pakistanische Militär haben."

JAHRELANGER KONFLIKT

Die jüngsten Angriffe folgten ‌auf eine Eskalation zu Beginn der Woche. Am Montag hatte ‌Pakistan Luftangriffe in den afghanischen Provinzen Kunar und Paktika geflogen. Dabei wurden nach Angaben aus Islamabad mindestens 28 Extremisten getötet. Die Taliban warfen Pakistan dagegen vor, bei den nächtlichen Angriffen drei Zivilisten in Kunar getötet ⁠zu haben. Mudschahid hatte daraufhin eine angemessene Reaktion auf diese Aggression angekündigt. Die Angriffe am Montag beendeten ‌eine fast dreimonatige Phase relativer Ruhe. Vorausgegangen war ⁠am vergangenen Freitag ein Überfall islamistischer Extremisten auf eine Polizeieinrichtung im nordwestpakistanischen Kohat mit mindestens 24 Toten sowie ein Schusswechsel am Sonntag im benachbarten Hangu, bei dem sechs Soldaten und acht Extremisten starben.

Zu dem Anschlag in Kohat bekannte sich die Gruppe Schura Ittehad-ul-Mudschaheddin ‌unter der Führung von Hafis Gul Bahadur. Die ⁠Miliz hatte sich nach einer pakistanischen Militäroffensive ⁠um das Jahr 2015 nach Afghanistan zurückgezogen. Pakistan wirft der Regierung in Kabul seit Jahren vor, Extremisten Unterschlupf zu gewähren, die grenzüberschreitende Angriffe verüben. Die Taliban-Regierung weist dies zurück und erklärt, die Gewalt sei ein internes Problem Pakistans. In der ersten Jahreshälfte war der Konflikt eskaliert. Der schwerste Vorfall ereignete sich im März, als bei einem pakistanischen Luftangriff auf Kabul nach Angaben der Taliban mehr als 400 Menschen in einem Drogenrehabilitationszentrum starben. Die Regierung in Islamabad erklärte damals, militärische Einrichtungen präzise getroffen zu haben.

(Bericht von Carlos Méndez in Mexico-Stadt, Sayed Hassib und ⁠Mohammad Yunus Yawar in Kabul, und Rick Noack in Islamabad, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)