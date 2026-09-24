Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Spritpreisen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Spritpreisen:
"Der Autoclub sowie Wirtschaftsinstitute haben festgestellt, dass die einmalige Preiserhöhung zwar Transparenz darüber bringt, wann die Preise am niedrigsten sind. Eine Entlastung für Verbraucher ist sie aber nicht. Denn sie führt zu insgesamt höheren Durchschnittspreisen. Kein Wunder: Wenn Unternehmen einen Tag lang keine Erhöhung vornehmen können, haben sie einen Anreiz, um 12 Uhr einen Sicherheitsaufschlag einzupreisen."/yyzz/DP/men
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