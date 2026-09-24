Rendite 30-jähriger US-Anleihen steigt auf höchsten Stand seit 2004

Der Ausverkauf bei US-amerikanischen Anleihen geht weiter: Am Donnerstag stieg die Umlaufrendite der 30-jährigen Bonds der weltgrößten Volkswirtschaft auf 5,44 Prozent, ein Wert, der seit 2004 nicht mehr gesehen wurde.

Anleihenkurse und -umlaufrendite bewegen sich invers zueinander. Verkaufen Investoren die Anleihen, sinkt der Kurs, während der festgelegte Zins (der Kupon) immer gleichbleibt. Dadurch steigt rechnerisch die laufende Rendite, die sich immer auf ein Jahr bezieht.

Die 30-jährigen Anleihen sind die US-Bonds mit der längsten Laufzeit. Auch die Renditen bei den zehnjährigen Schuldverschreibungen kletterten weiter. "Die Anleger finden kaum noch neue Superlative für die Renditen der 30-jährigen Anleihen", kommentierte der Portfoliomanager Ed Al-Hussainy gegenüber Bloomberg. "Die Investoren sagen klar: Wenn wir unser Geld für 30 Jahre anlegen, brauchen wir einen deutlich höheren Ertrag."

Mehr Inflation, Zweifel an der US-Haushaltspolitik

Der Druck auf dem Bondmarkt hat mehrere Gründe. Einerseits steigen durch die Ölpreise die Inflationserwartungen. Damit die Rendite bei Anleihen real gleichbleibt, müssen die nominalen Erträge steigen, wenn eine stärkere Teuerung erwartet wird. Außerdem steigt durch den Inflationsdruck die Chance, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weiter anhebt.

Auf der anderen Seite zweifelt der Markt zunehmend an der US-Fiskalpolitik und den wachsenden Schulden. Für das Risiko wackliger Staatsfinanzen fordern sie deshalb höhere Renditen ein, beziehungsweise verkaufen Bonds ab, welche diese Rendite nicht mehr bieten. Das belastet die Kurse und hebt umgekehrt die Umlaufrenditen.

Bereits am Mittwoch kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Bondzinsen. "Gestern sahen wir den größten Sprung der Umlaufrendite bei den zehnjährigen Anleihen seit den Marktturbulenzen rund um den Liberation Day im April 2025", sagte Makrostratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Unerwartet starke Konjunkturdaten hätten diesen Anstieg befeuert, weil sie der Notenbank Fed größeren Spielraum für Zinsanhebungen lassen.

Auch in Europa gebe es indes Stresssignale am Anleihemarkt, so Reid. So stieg dort die Rendite-Differenz zwischen französischen und deutschen Anleihen auf 110 Basispunkte (1,1 Prozentpunkte) - das höchste Level seit der Euro-Schuldenkrise 2012.