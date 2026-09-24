Schneider Electric greift nach bulgarischer Shelly Group

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München, 24. ⁠Sep (Reuters) - Der französische Siemens-Rivale Schneider Electric will mit der Übernahme der bulgarischen Shelly Group sein Geschäft mit der Gebäudetechnik stärken. Der Energietechnik-Konzern bietet gut 1,2 Milliarden Euro für das Unternehmen aus Sofia, ‌das intelligente Steuerungen, Sensoren und Schalter herstellt, mit denen sich Geräte im "intelligenten Zuhause" (Smart Home) steuern und regeln lassen. Die Übernahme "hebt ⁠intelligente Energielösungen ⁠für Wohngebäude, Gebäudemodernisierung und kleinere Gewerbegebäude auf die nächste Stufe", erklärte der für Energiemanagement bei Schneider zuständige Manager Frederic Godemel am Donnerstag. Es gehe darum, die physische und die digitale Welt auch in Gebäuden miteinander zu verknüpfen.

Die Übernahme ist allerdings ‌an eine hohe Hürde geknüpft: Sie ‌kommt nur zustande, wenn sich Schneider Electric mindestens 95 Prozent an Shelly sichern kann. Damit könnte die an den Börsen in Sofia ⁠und Frankfurt (SDax) notierte Shelly-Aktie von der Börse genommen werden. 57 Prozent ‌der Anteile haben sich die ⁠Franzosen bereits gesichert: Die beiden Gründer Dimitar Dimitrov (29 Prozent) und Svetlin Todorov (28 Prozent) stellten sich hinter den Verkauf und haben versprochen, ihre Papiere an Schneider zu verkaufen. Geführt ‌wird das Unternehmen von Dimitrov ⁠und von dem ehemaligen Chef ⁠der Elektronik-Handelskette MediaSaturn, Wolfgang Kirsch.

Das Übernahmeangebot liegt mit 70 Euro je Aktie nur um 8,7 Prozent über dem Schlusskurs der Shelly-Aktie in Frankfurt vom Mittwoch. Allerdings hatten Berichte über eine bevorstehende Offerte die Aktie bereits seit Ende Juli nach oben getrieben. Im Vergleich zum Aktienkurs vor dem Auftauchen der Gerüchte ist das Angebot 27 Prozent höher.

(Bericht von Alexander Hübner. ⁠Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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