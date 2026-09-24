Steigende Ölpreise belasten Dax trotz starkem Ifo-Index

Die steigenden Ölpreise haben den Dax am Donnerstag weitere Punkte gekostet. Gute Konjunkturnachrichten aus Deutschland konnten die Verluste nur zeitweise begrenzen. Die hiesige Wirtschaft zieht aus Sicht führender Forschungsinstitute an und das vom Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklima hat sich im September stärker als erwartet verbessert.

Doch als die Ölpreise im späten Handel weiter anzogen, sackte der Dax wieder deutlicher mit 0,57 Prozent ins Minus. Der Schlusskurs von 25.267 Punkten lag in der Mitte der Tagesspanne, die von einem einprozentigen Abschlag bis an die Gewinnschwelle reichte.

Durch seinen Fall unter die 100-Tage-Durchschnittslinie sendete der Leitindex längerfristig kein gutes Chartsignal. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Ende sogar 1,39 Prozent auf 30.783 Zähler.

"Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten, die den Rückgang des Ölpreises Mitte September getragen hatten, sind vorerst verflogen", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank zum Ölmarkt. Vielmehr könnte die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf andere Regionen übergreifen, wie aus Aussagen der Islamischen Revolutionsgarde hervorgeht, die von der iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitet wurden.

Geopolitische Unsicherheit belastet Rüstungsaktien

Bei europäischen Rüstungswerten ist weiterhin Unsicherheit über die geopolitischen Konflikte und den Aufrüstungskurs der Regierungen spürbar. So fielen die Aktien von Rheinmetall um 3,44 Prozent, blieb damit aber in ihrer jüngsten Spanne um die 1.000-Euro-Marke. Aus ihrem diesjährigen Abwärtstrend kann sich die Rüstungsaktie aber nicht befreien.

Jens-Peter Rieck von MWB Research bestätigt sein Votum mit "Hold" für Rheinmetall. Hohe Auftragseingänge seien eingepreist. Nun verlagere sich der Fokus darauf, wie diese abgearbeitet werden.

Andere Rüstungswerte verhielten sich ähnlich wie Rheinmetall. Im MDax büßten die Aktien von Renk und Hensoldt jeweils zwischen vier und 4,5 Prozent ein.

Niedriger Ausblick belastet Verbio-Aktie

Die Aktien von Verbio verloren am Donnerstag etwa 3,6 Prozent. Der Biokraftstoff-Hersteller konnte unter dem Strich mit seinen detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick nicht überzeugen. Börsianer reagierten mit Enttäuschung und Kritik auf das unerwartet niedrig angesetzte Gewinnziel des Unternehmens

Damit zählten sie zu den schwächsten Titeln im Nebenwerteindex SDax, der um fast 1,5 Prozent fiel. Verbio will nach einem starken Geschäftsjahr seine Kennzahlen weiter verbessern. Demnach peilt Vorstandschef Claus Sauter für das bis Ende Juni 2027 laufende Geschäftsjahr eine weitere deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung an.

(mit Material von dpa-AFX)

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