Trump-Xi-Gipfel und Nahost-Spannungen belasten US-Börsen

Frankfurt, 24. ⁠Sep (Reuters) - Anhaltende Sorgen über die geopolitische Lage haben die US-Börsenindizes am Donnerstag ins Minus gedrückt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung 0,2 Prozent tiefer bei 51.410 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent auf ‌7673 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,7 Prozent auf 26.723 Stellen.

Investoren blickten mit Spannung auf das Gipfeltreffen des US-Präsidenten ⁠Donald Trump mit ⁠dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, bei dem es um die Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI), den Iran-Krieg und die Spannungen um Taiwan gehen soll. Noch vor den für Donnerstag geplanten Gesprächen erklärte US-Finanzminister Scott Bessent, dass die beiden Wirtschaftssupermächte bereits vereinbart hätten, ihren Waffenstillstand im Handelsstreit ‌bis zum 10. Januar zu verlängern. "Diese Verlängerung fiel ‌kürzer aus, als von US-Vertretern im Vorfeld angedeutet worden war, bietet jedoch mehr Zeit, um eine längerfristige Einigung zu erzielen", schrieben die Analysten der Deutschen ⁠Bank.

Ein Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran bei der UN-Generalversammlung trieb ‌die Preise für Nordsee-Rohöl Brent und ⁠US-Leichtöl WTI um mehr als zwei Prozent nach oben. Bereits am Mittwoch hatte sich Brent um fast vier Prozent auf mehr als 100 Dollar je Fass (159 Liter) verteuert. Die Aussicht auf steigende ‌Kraftstoffkosten hievte am Donnerstag die Aktien ⁠von US-Fluggesellschaften wie United Airlines, JetBlue ⁠und American Airlines um jeweils rund ein Prozent ins Plus.

Die erneut steigenden Energiepreise verstärkten die Zinsängste der Anleger. Laut dem Präsidenten der regionalen Notenbank von New York, John Williams, könnte der Leitzins in den USA in diesem Jahr noch einmal angehoben werden müssen. Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im kommenden Monat inzwischen auf 71 Prozent ein. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe erreichte den höchsten Stand ⁠seit 2004.

(Bericht von Sanne SchimanskiRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)