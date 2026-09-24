Türkei zieht sich aus Militärlager im Irak zurück - Übergabe an Bagdad

Kairo, 23. ⁠Sep (Reuters) - Die Türkei und der Irak haben sich auf eine schrittweise Übergabe des türkischen Militärlagers Baschika-Selikan im Nordirak an die Regierung in Bagdad geeinigt. Dies teilten beide Seiten am Mittwoch nach einem Treffen des türkischen Präsidenten ‌Recep Tayyip Erdogan und des irakischen Ministerpräsidenten Ali al-Saidi am Rande der UN-Vollversammlung in New York mit. In einer gemeinsamen Erklärung hieß ⁠es, die ⁠Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen solle vertieft und die Präsenz "verbotener ausländischer bewaffneter Elemente" im Nordirak beendet werden. Damit sind kurdische Extremisten gemeint, von denen einige in der Bergregion Sindschar ihre Basis haben.

Die staatliche Autorität in Sindschar solle vollständig wiederhergestellt werden, hieß es in der Erklärung weiter. Die Übergabe ‌des Stützpunkts nahe Mossul werde gemäß einem ‌vereinbarten Zeitplan und irakischen Sicherheitsvorkehrungen erfolgen. Einem mit den Gesprächen vertrauten irakischen Militärkommandeur zufolge soll der schrittweise Abzug der türkischen Truppen aus Baschika und einem ⁠weiteren kleinen Stützpunkt bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Erdogan und al-Saidi ‌sprachen zudem über die bilateralen Beziehungen ⁠und betonten, strategische Projekte müssten beschleunigt werden.

Die Türkei hatte im Jahr 2015 Truppen in der Nähe von Mossul stationiert. Nach eigenen Angaben sollten diese irakische und lokale Kämpfer ausbilden und ‌schützen, die sich auf den Kampf ⁠gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) vorbereiteten. ⁠Der Einsatz löste einen Streit mit der Regierung in Bagdad aus, die den Abzug der Truppen forderte. Die Türkei unterhält weiterhin mehrere Stützpunkte in der Region, die nach ihren Angaben der nationalen Sicherheit dienen. Zugleich treibt die Regierung in Ankara einen Friedensprozess voran, der zur Entwaffnung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und zur Beendigung des jahrzehntelangen Konflikts führen soll.

(Bericht von Yomna Ehab und Menna Alaa El-Din ⁠in Kairo, Tuvan Gumrukcu in Ankara und Ahmed Rasheed in Bagdad. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)