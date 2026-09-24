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Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von V-ZUG



24.09.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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MEDIENMITTEILUNG / INVESTOR NEWS

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Präsident des Verwaltungsrats stellt sich 2027 nicht zur Wiederwahl:

Zug, 24. September 2026 – Die V-ZUG Gruppe setzt mit einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats die langfristige Nachfolgeplanung weiter um. Nach heute sieben Jahren als Präsident des Verwaltungsrats von V-ZUG tritt Oliver Riemenschneider an der V-ZUG Generalversammlung im April 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an. Als Nachfolger wird der Verwaltungsrat Carsten Liesener vorschlagen. Liesener gehört dem Verwaltungsrat seit 2025 an und bringt umfassende internationale Industrie- und Managementerfahrung mit.

An der geplanten Generalversammlung der V-ZUG Holding AG vom 21. April 2027 wird sich Oliver Riemenschneider nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrats stellen und dem Gremium künftig nicht mehr angehören. Unter seiner Führung hat der Verwaltungsrat die strategische Weiterentwicklung von V-ZUG umsichtig beschleunigt und das Unternehmen in seiner Entwicklung als eigenständige, börsenkotierte Gesellschaft umfassend unterstützt.

«V-ZUG hat sich als Schweizer Marktführer zu einem auch international erfolgreich agierenden Premium-Anbieter und einer starken Marke entwickelt. Das Unternehmen ist strategisch, operativ und personell hervorragend aufgestellt und ich erachte den Zeitpunkt als ideal, die Führung des obersten Gremiums für die nächste Expansionsphase in neue Hände zu übergeben», so Oliver Riemenschneider, Präsident des Verwaltungsrats der V-ZUG Holding AG.

Erfahrene Führungspersönlichkeit als Nachfolger nominiert

Für seine Nachfolge und zur Wahl anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung nominiert der Verwaltungsrat Carsten Liesener, der seit 2025 Mitglied des obersten Leitungsgremiums von V-ZUG und Mitglied des Prüfungsausschusses ist.

Liesener verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung bei Siemens, insbesondere in den Bereichen Gebäudetechnik, Energie und Smart Infrastructure. Als promovierter Wirtschaftsingenieur bringt er zudem ausgewiesene Expertise in Strategie, Innovation, Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung ein.

Die Suche nach einer geeigneten Ergänzung des Gremiums hat der Verwaltungsrat der V-ZUG Holding AG auf der Basis klarer Kompetenz-, Diversitäts- und Unabhängigkeitskriterien eingeleitet und wird zu gegebener Zeit über den Wahlvorschlag informieren.

Weitere Informationen und Material zum Download:

Medienmitteilung als PDF

V-ZUG Media Corner

Bildmaterial Oliver Riemenschneider, Präsident des Verwaltungsrats

CV und Bildmaterial Carsten Liesener, Mitglied des Verwaltungsrats

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Markus Abt Head of Corporate Communication & Investor Relations Telefon: +41 79 690 99 96

Finanzkalender V-ZUG:

05. November 2026 Swiss Equity Conference, Zürich 04. März 2027 Publikation Jahresergebnis 2026 21. April 2027 Ordentliche Generalversammlung 2027 21. Juli 2027 Publikation Halbjahresergebnis 2027

Über die V-ZUG Gruppe

Schweizer Perfektion für zuhause. Seit 1913.

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Märkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Mit ihren rund 2 000 Mitarbeitenden erwirtschaftete die V-ZUG Gruppe 2025 einen Jahresumsatz von CHF 567.4 Millionen.

Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).

Rechtliche Anmerkungen Die in der vorliegenden Ad hoc-Mitteilung geäusserten Erwartungen beruhen auf Annahmen. Die effektiven Ergebnisse können von diesen Annahmen abweichen. Diese Ad hoc-Mitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist bindend. Die V-ZUG Holding AG bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung ihrer Datenschutzerklärung, verfügbar unter www.vzug.com/privacy-statement.



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