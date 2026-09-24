VW-Tochter MOIA startet Robotaxi-Fahrten in den USA

Bangalore, ⁠24. Sep (Reuters) - Die Volkswagen-Tochter MOIA America hat in den USA ihren ersten Passagierbetrieb mit selbstfahrenden Taxis gestartet. Zusammen mit dem Mobilitätsanbieter ‌Beep bietet das Unternehmen Fahrten in der Gemeinde Lake Nona in Orlando im US-Bundesstaat ⁠Florida ⁠an, wie die Firmen am Donnerstag mitteilten. Die autonom fahrenden Fahrzeuge vom Typ ID.Buzz sind mit einem System des Entwicklers Mobileye ausgestattet. In der aktuellen ‌Phase befindet sich zur Sicherheit ‌noch ein Mensch an Bord. Fahrgäste können die Fahrten über eine App von Beep ⁠auf drei festgelegten Routen buchen.

Florida gilt als ‌einer der US-Bundesstaaten mit ⁠den liberalsten Gesetzen für das Testen autonomer Fahrzeuge. MOIA America bereitet zudem in Los Angeles und Austin den ‌Start kommerzieller Dienste ⁠vor und nimmt dort ⁠Testfahrten vor. Damit tritt die VW-Tochter gegen schon länger auf dem Robotaxi-Markt etablierte Konkurrenten wie die Alphabet-Tochter Waymo und Tesla an, die nach Testphasen den kommerziellen Betrieb vorantreiben.

(Bericht von Anzar Mehraj und Akash Sriram; geschrieben von Ilona Wissenbach, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)