

EQS-Media / 24.09.2026 / 12:10 CET/CEST



Wachstum im Rhein-Main-Gebiet: Baufi24 übernimmt Baufinanzierungsvermittler Hypo-Check

Regionaler Champion: Baufi24 verstärkt seine Präsenz in der dynamischen Wirtschaftsregion Rhein-Main durch die vollständige Übernahme der Mainzer Hypo-Check.

Wachstumskurs bestätigt: Die Transaktion unterstreicht die langfristigen Strategieziele der Bilthouse-Gruppe – weitere Zusammenschlüsse möglich.

Mainz/Hamburg, 24. September 2026 – Baufi24 setzt seinen Wachstumskurs fort und baut mit der Übernahme des Baufinanzierungsvermittlers Hypo-Check aus Mainz seine Marktposition im strategisch wichtigen Rhein-Main-Gebiet aus. Baufi24 gehört zur Bilthouse-Gruppe, zu der auch die Baufinanzierungsvermittler Hüttig & Rompf sowie Creditweb gehören.

Hypo-Check hat sich seit 2019 als regional führender Spezialist für Baufinanzierungen etabliert. Im Rahmen der Übernahme treten alle Mitarbeitenden in den Verbund der Bilthouse-Gruppe ein.



Stärkung im Rhein-Main-Gebiet

„Mit Hypo-Check gewinnen wir einen sehr gut aufgestellten, regionalen Champion, der über eine hervorragende Kundenbindung und tiefgehende Marktexpertise in der Region Rhein-Main verfügt“, erklärt Tomas Peeters, Geschäftsführer bei Baufi24 und CEO der Bilthouse-Gruppe. „Der Markt für Baufinanzierungen verlangt heute mehr denn je eine starke Kombination aus der persönlichen Beratung vor Ort und der Skalierbarkeit einer führenden Plattform-Gruppe. Gemeinsam wollen wir das vermittelte Baufinanzierungsvolumen und regionale Marktpositionierung weiter ausbauen.“



Ronal Tschand und Manuel Kuckert, Gründer und Geschäftsführer von Hypo-Check, ergänzen: „Die Marke Baufi24 und vor allem ihre starke Leadqualität und Kundengewinnung soll uns mit unserer hervorragenden Beratungsleistung und regionalen Kenntnis noch mehr Wachstum in der Region ermöglichen. Die professionelle Struktur von Baufi24 als Partner hilft uns dabei, noch mehr Zeit und Fokus auf unsere Kerndienstleistung zu verwenden, um unseren Kunden die bestmögliche Baufi-Beratung anzubieten.“



Strategischer Ausblick

Die Übernahme fügt sich in die langfristige Wachstumsstrategie der Baufi24 und Bilthouse-Gruppe ein, die als Verbund führender Baufinanzierungsplattformen ihren Marktanteil in Deutschland kontinuierlich steigert. „Ziel ist es, durch den Zusammenschluss von Top-Playern die Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland weiterzuentwickeln und das beste Paket aus Beratung, Finanzierungskonditionen und Technologie zu ermöglichen“, erläutert Benjamin Papo, Geschäftsführer bei Baufi24 und CSO der Bilthouse-Gruppe, und ergänzt: „Wir schauen uns laufend mögliche Kandidaten für einen Zusammenschluss an und freuen uns über auch entsprechende Angebote aus dem Markt.“



Baufi24 setzt seinen Expansionskurs auch 2026 fort, nach einem Wachstum beim vermittelten Baufinanzierungsvolumen von 40 Prozent im Jahr 2025. Das Unternehmen steuert im Jahr 2026 trotz eines herausfordernden Marktumfelds auf das beste Geschäftsjahr seiner Geschichte zu und wurde vom Wirtschaftsmagazin €uro als bester Baufinanzierungsvermittler Deutschlands ausgezeichnet.



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Über Baufi24

Die Baufi24 Baufinanzierung GmbH ist einer der marktführenden unabhängigen Vermittler für Immobilienfinanzierungen und steht für smarte, innovative Baufinanzierung. Baufi24 vergleicht für Kundinnen und Kunden die Angebote von mehr als 600 Banken, Versicherungen und Bausparkassen mit dem Ziel, Transparenz auf dem Konditionsmarkt zu schaffen und schnelle Finanzierungszusagen zu ermöglichen. Seit April 2022 gehört Baufi24 zur dann gegründeten Bilthouse-Gruppe. Sie vereint als Holding die erfolgreichen Marken von Baufi24, Hüttig & Rompf und Creditweb. Gemeinsam setzen die Unternehmen auf persönliche, digital gestützte und vor allem transparente Finanzierungsberatung für Menschen, die eine Immobilie suchen. Um einen klaren Mehrwert für Endkunden zu schaffen, gehört auch Kredit24 für Privatkredite dazu. Das B2B-Fintech FinLink komplettiert das Angebot als CRM für die Immobilienfinanzierung. Aktuell beschäftigt die Gruppe rund 700 Mitarbeitende mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von rund fünf Milliarden Euro pro Jahr. 2026 wurde Baufi24 vom Wirtschaftsmagazin €uro als bester Baufinanzierungsvermittler ausgezeichnet.



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Pressekontakt:

Dirk Ulmer

Kerl & Cie Kommunikationsberatung

Telefon: +49. 160. 972 378 73

E-Mail: bilthouse@kerlundcie.de

Emittent/Herausgeber: Baufi24 GmbH

Schlagwort(e): Immobilien

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