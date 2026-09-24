Welche Aktien nach Kursstürzen weiter fallen – und welche nicht

Wenn Aktienkurse stark fallen, entsteht bei vielen von uns der Impuls, zu kaufen. Das Muster kennen wir schließlich aus anderen Lebensbereichen: Ist der Preis von Schokolade im Supermarkt diese Woche 30 Prozent niedriger als letzte Woche, greifen wir eben eher mal zu.

An der Börse aber ist es besser, der Versuchung, die von einem niedrigeren Preis ausgeht, zu widerstehen. Das jedenfalls besagt die Börsenweisheit, nicht in „fallende Messer“ zu greifen.

Wie kann man Rohrkrepierer identifizieren?

Wie aber kannst du wissen, welcher Kurs wirklich noch weiter absacken wird? Oder schlimmer: Was, wenn diese Aktie bereits in deinem Depot war, bevor der Kurs einbrach?

Manchmal gleiten solche Aktien in jahrelange Abwärtstrends ab. Manchmal erholen sie sich überraschend schnell, und legen noch eins drauf. Zwischen diesen Szenarien unterscheiden zu können, kann deinem Depot also auf zwei Arten helfen: Indem du schlechte Aktien vermeidest und indem du gute identifizierst.

Eine Studie zeigt nun, nach welchen Regeln Anleger differenzieren können, ob es um ein „fallendes Messer“ geht oder eine Erholung wahrscheinlicher ist.

Neue Studie untersuchte tausende Kursstürze

Die Studie stammt vom Analysehaus Trivariate Research und liegt dem „Wall Street Journal“ vor. Trivariate-Aktienstratege Adam Parker und seine Kollegen werteten dafür Tausende plötzlicher Kursstürze über das letzte Vierteljahrhundert aus.

Die Einschränkungen dabei: Pharma- und Biotechwerte blieben ausgeschlossen, da hier regulatorische Genehmigungen und klinische Testphasen oft zu extremer Volatilität führen. Auch die Jahre der Finanzkrise und der Coronavirus-Pandemie blieben außen vor, um saubere Ergebnisse zu erhalten.

Eine zentrale Erkenntnis: Fallen Aktienkurse scharf oder schnell verglichen mit ihrer Branche, spricht das für eine weiter schwache Entwicklung. Solche Aktien schnitten im Folgejahr meist neun Prozentpunkte schwächer ab als der jeweilige Markt.

Verluste relativ zum Markt werden oft aufgeholt

Knicken Aktienkurse jedoch nur relativ zum Aktienmarkt insgesamt (also nicht zur eigenen Branche) ein, folgt meist eine vollständige Erholung. Ein Beispiel seien dabei die Aktien von Getränke- und Snackherstellern im Spätjahr 2023.

Im damaligen Oktober fielen die Aktienkurse von PepsiCo, Coca-Cola, Yum Brands und Utz parallel. Die wachsende Popularität der GLP-1-Abnehmmittel schürte Ängste um das Geschäft der Konzerne. Ebenso schnell erholten sich die Kurse wieder, die Utz-Aktie gewann gar 42 Prozent aus dem Oktober-Tief heraus.

Ein weiteres Beispiel sei der Einbruch der Software-Titel im Frühjahr 2026. Grund für den Kursrutsch war ein ähnlicher: KI könnte das Geschäftsmodell von Firmen wie Servicenow, Salesforce oder Docusign nachhaltig beschädigen, ja sogar obsolet machen.

Doch nach einem ersten Schock überwanden die Kurse ihre Jahrestiefststände schnell. In manchen Fällen, wie etwa bei Crowdstrike, folgte gar eine extreme Rally.

Acatis-Fondsmanager Hendrik Leber erklärte damals bereits, dass der Abverkauf einige der Aktien interessant gemacht habe – und onvista warf ebenso einen Blick auf die abgestraften Titel.

Günstig bewertete Aktien schützen zu einem gewissen Teil

Der Grund eines Kursrutsches ist demnach relevant, so die Trivariate-Studie. Auf harsche Korrekturen folgt oft keine Erholung, wenn der Auslöser enttäuschende Gewinne und dergleichen seien. In nur 36 Prozent der beobachteten Fällen waren es schwache Gewinne, die zu einem Kursrutsch relativ zur Branche führten.

Bestimmte Aktien weisen zudem die Tendenz auf, nie zum „fallendes Messer“ zu werden, heißt es weiter. Gemeint sind sogenannte „Value-Aktien“. In diesem Fall sind sie definiert als die 20 Prozent der beobachteten Aktien mit dem niedrigsten Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) für die kommenden zwölf Monate. Derartige Aktien würden nach einem deutlichen Fall eher zum erneuten Auftrieb tendieren.

Manche Erkenntnisse der Studie überraschen erfahrene Anleger weniger. Die Märkte reagieren auf bestimmte Ereignisse zu stark, und das in beide Richtungen. Dennoch helfen die genannten Punkte, bei Kursstürzen zielorientierter zu agieren – vor allem, wenn es um eine Aktie geht, die bereits im Depot ist.

Demnach kann es sinnvoll sein, eine Position mit Verlust zu verkaufen statt sie zu behalten. Zumindest, wenn schwächelnde Gewinne der Auslöser und die Aktien teuer bewertet waren.

Der Verkauf mag emotional schmerzen, bringt aber so Vorteile. Geschickte Verlustverkäufe mindern die Steuerlast, und statt auf eine ungewisse Erholung zu hoffen, kann das Kapital anderweitig investiert werden.