Xi-Besuch: Trump stellt 'Entscheidungen' zu KI in Aussicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat beim Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping "Entscheidungen" im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt. Während des Besuchs werde man Fragen im Kontext von Sicherheit, Technologie und KI erörtern, sagte Trump bei der Begrüßung Xis im Weißen Haus. Der US-Präsident verwendete anstelle von KI den Begriff "Superintelligenz", den er als Ersatz nutzt.
Trump sagte: "Die Entscheidungen, die wir heute in diesen Bereichen treffen, können den Frieden und den Wohlstand für Jahrzehnte fördern."
Die USA und China liefern sich einen globalen Wettbewerb um den ersten Platz bei der KI-Technologie./rin/DP/men
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