Zinssorgen treiben Dax-Anleger um - Bond-Renditen weiter im Aufwind

Frankfurt, 24. Sep (Reuters) - Die ⁠Zinsängste lassen die Dax-Anleger nicht los. Höhere Ölpreise und steigende Bond-Renditen haben den Dax am Donnerstag in der Spitze um ein Prozent auf 25.164 Zähler ins Minus gedrückt. Der EuroStoxx50 verlor 0,6 Prozent. Solange sich bei den größten Sorgen-Themen keine nachhaltige Entspannung abzeichne, dürfte es dem Dax schwerfallen, wieder größere Aufwärtsdynamik zu entwickeln, prognostizierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Der Aktienmarkt braucht derzeit nicht unbedingt mehr Wachstum, sondern vor allem weniger Druck vom ‌Öl- und Anleihemarkt."

Dieser dürfte allerdings weiter auf sich warten lassen. Wegen der unklaren Gemengelage im Nahen Osten zogen die Ölpreise am Donnerstag wieder stärker an. Die Notierungen für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI stiegen zeitweise um jeweils rund drei Prozent auf ⁠106,50 beziehungsweise 94,67 Dollar ⁠je Fass. Die Anleger seien hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran und der Aussicht auf eine vorerst anhaltend schwierige Versorgungslage, erklärten Experten.

FRANKREICH KÄMPFT MIT HOHER STAATSVERSCHULDUNG

Mit den hohen Energiepreisen blieben auch die Inflations- und Zinsängste am Markt präsent. An den Anleihemärkten zogen die Renditen europäischer Staatsbonds erneut an. Besonders betroffen ist Frankreich, wo eine hohe Staatsverschuldung und politische Ungewissheit die Anleger umtreiben. Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihen kletterte auf 4,6961 Prozent und markierte den höchsten Stand seit Ende Juli ‌2008. Die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei 3,5766 Prozent, ein 17-Jahres-Hoch. In den ‌USA etablierte sich die Bond-Rendite der zehnjährigen Papiere mit bis zu 5,1497 Prozent immer deutlicher jenseits der psychologisch wichtigen Fünf-Prozent-Marke. Es steige das Risiko, dass robusteres Wachstum, expansive Fiskalpolitik und anhaltender Preisdruck die langfristigen Renditen hochhielten, sagte Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei dem Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz.

Vor diesem Hintergrund konnte auch der besser ⁠als erwartet ausgefallene Ifo-Index das Ruder im Dax nicht herumreißen. "Gute Konjunkturdaten werden in diesem Umfeld zunehmend zu einer Belastung für den breiten Aktienmarkt", ‌erklärte Mayr. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im September auf 89,9 Punkte, nach 88,8 ⁠Zählern im August und damit das fünfte Mal in Folge. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit 89,0 Punkten gerechnet.

Am Devisenmarkt stützte die Erwartung weiter steigender Zinsen die US-Währung. Der Dollar-Index markierte mit 101,238 Punkten ein frisches-Zwei-Monatshoch. Der Euro pendelte um seinen Mittwochs-Schlusskurs von 1,1380 Dollar. US-Notenbankdirektor Michael Barr geht davon aus, dass die Fed nach der jüngsten Zinserhöhung aufgrund ‌der hartnäckigen Inflation wahrscheinlich mehrfach nachlegen muss. Auch bei der Europäischen Zentralbank rechneten ⁠Anleger damit, dass die Währungshüter weiter an der Zinsschraube ⁠drehen werden.

Neben der Geldpolitik behielten die Anleger auch den Ausgang des Trump-Xi-Gipfels im Blick. Bei der ersten Reise des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in die USA seit fast drei Jahren stehen die Spannungen zwischen den Supermächten in den Bereichen Handel und Technologie im Vordergrund. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant, an dem auch die Chefs von US-Konzernen wie etwa Apple, Nvidia, OpenAI oder JPMorgan teilnehmen sollen.

AUTOWERTE KOMMEN UNTER DIE RÄDER

Auf der Unternehmensseite mussten die Autowerte im Dax Federn lassen. Nach einer Herunterstufung auf "Hold" von "Buy" durch die HSBC gaben die BMW-Papiere knapp drei Prozent nach. Die Aktien von Volkswagen und Mercedes-Benz notierten mehr als zwei Prozent schwächer. Zu den größten Dax-Gewinnern zählten die Papiere von Beiersdorf und der Telekom, die 1,8 und 1,2 Prozent zulegten.

An der Stockholmer Börse ging es für die H&M-Aktien ⁠um bis zu 3,7 Prozent bergab. Der schwedische Modekonzern profitiert von seinem Sparkurs und verdient mehr - kämpft aber weiterhin mit einem schwachen Umsatzwachstum.

(Bericht von: Daniela Pegna, Mitarbeit Anika Ross. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)