Zurückhaltung an den Märkten, Verbio und AB Inbev im Fokus
Makroökonomischer Überblick
Belastungsfaktor bleiben die weltweit steigenden Anleiherenditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen notiereninzwischen wieder oberhalb von fünf Prozent während die Rendite zehnjähriger japanischer Papiere ebenfalls deutlich angezogen hat. Nach überraschend robusten US-Einkaufsmanagerindizes richtet sich der Blick zudem verstärkt auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. Auch das heutige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping steht im Fokus. Im Vorfeld verlängerten die USA die Aussetzung zusätzlicher Zölle auf chinesische Waren um zwei Monate.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Verbio fällt vorbörslich um mehr als zwei Prozent obwohl der Biokraftstoffhersteller mit ambitionierten Zielen ins neue Geschäftsjahr startet. Das EBITDA soll 2026/27 auf 210 bis 250 Millionen Euro steigen und die Nettoverschuldung weiter sinken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Verbio bereits rund 192 Millionen Euro EBITDA erzielt und damit die eigene Prognose übertroffen.
AB InBev rückt nach dem Kapitalmarkttag ebenfalls in den Fokus. Der Brauereikonzern hebt seine mittelfristigen Ambitionen an und strebt künftig ein durchschnittliches organisches EBIT-Wachstum von fünf bis neun Prozent pro Jahr an. Gleichzeitig setzt das Management verstärkt auf organisches Wachstum, höhere Ausschüttungen und den laufenden Aktienrückkauf.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UN43W9
|27,65
|22623,145209 Punkte
|9,14
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6X3P
|32,09
|28583,530488 Punkte
|7,88
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR0HYS
|7,51
|29496,928155 Punkte
|37,08
|Open End
|Danone S.A.
|Bull
|UR2UK8
|1,46
|46,055201 EUR
|4,18
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN65U8
|32,74
|22104,167462 Punkte
|7,72
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Bank AG
|Call
|UN7APJ
|0,49
|42,00 EUR
|9,31
|17.03.2027
|DAX®
|Put
|UR2RSX
|8,76
|26000,00 Punkte
|18,94
|13.11.2026
|SAP SE
|Call
|UN3N6L
|0,85
|220,00 EUR
|6,71
|17.03.2027
|Verbio SE
|Call
|UN62E9
|1,29
|60,00 EUR
|4,31
|16.06.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN3N5D
|0,93
|180,00 EUR
|5,14
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG9VDL
|0,81
|23720,143075 Punkte
|15
|Open End
|S&P 500®
|Short
|UG89H0
|2,06
|8990,433071 Punkte
|6
|Open End
|Lam Research Corp.
|Short
|UN3X66
|2,72
|460,932796 USD
|2
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR1SWT
|2,06
|31739,940946 Punkte
|24
|Open End
|DAX®
|Long
|UN9GB0
|1,62
|24567,216451 Punkte
|30
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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