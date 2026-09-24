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Zurückhaltung an den Märkten, Verbio und AB Inbev im Fokus

UniCredit · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Der DAX notiert nach Handelsstart leichter. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach und an der Wall Street zeichnet sich bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq-100 ebenfalls ein schwacher Auftakt ab. In Asien gab der Nikkei 225 auch nach und schloss den Handel mit einem deutlichen Abschlag

Makroökonomischer Überblick

Belastungsfaktor bleiben die weltweit steigenden Anleiherenditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen notiereninzwischen wieder oberhalb von fünf Prozent während die Rendite zehnjähriger japanischer Papiere ebenfalls deutlich angezogen hat. Nach überraschend robusten US-Einkaufsmanagerindizes richtet sich der Blick zudem verstärkt auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. Auch das heutige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping steht im Fokus. Im Vorfeld verlängerten die USA die Aussetzung zusätzlicher Zölle auf chinesische Waren um zwei Monate.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Verbio fällt vorbörslich um mehr als zwei Prozent obwohl der Biokraftstoffhersteller mit ambitionierten Zielen ins neue Geschäftsjahr startet. Das EBITDA soll 2026/27 auf 210 bis 250 Millionen Euro steigen und die Nettoverschuldung weiter sinken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Verbio bereits rund 192 Millionen Euro EBITDA erzielt und damit die eigene Prognose übertroffen.

AB InBev rückt nach dem Kapitalmarkttag ebenfalls in den Fokus. Der Brauereikonzern hebt seine mittelfristigen Ambitionen an und strebt künftig ein durchschnittliches organisches EBIT-Wachstum von fünf bis neun Prozent pro Jahr an. Gleichzeitig setzt das Management verstärkt auf organisches Wachstum, höhere Ausschüttungen und den laufenden Aktienrückkauf.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UN43W9 27,65 22623,145209 Punkte 9,14 Open End
DAX® Bear UG6X3P 32,09 28583,530488 Punkte 7,88 Open End
Nasdaq-100® Bull UR0HYS 7,51 29496,928155 Punkte 37,08 Open End
Danone S.A. Bull UR2UK8 1,46 46,055201 EUR 4,18 Open End
X-DAX® Bull UN65U8 32,74 22104,167462 Punkte 7,72 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Deutsche Bank AG Call UN7APJ 0,49 42,00 EUR 9,31 17.03.2027
DAX® Put UR2RSX 8,76 26000,00 Punkte 18,94 13.11.2026
SAP SE Call UN3N6L 0,85 220,00 EUR 6,71 17.03.2027
Verbio SE Call UN62E9 1,29 60,00 EUR 4,31 16.06.2027
Siemens Energy AG Call UN3N5D 0,93 180,00 EUR 5,14 17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG9VDL 0,81 23720,143075 Punkte 15 Open End
S&P 500® Short UG89H0 2,06 8990,433071 Punkte 6 Open End
Lam Research Corp. Short UN3X66 2,72 460,932796 USD 2 Open End
Nasdaq-100® Short UR1SWT 2,06 31739,940946 Punkte 24 Open End
DAX® Long UN9GB0 1,62 24567,216451 Punkte 30 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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