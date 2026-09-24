Zurückhaltung an den Märkten, Verbio und AB Inbev im Fokus

Der DAX notiert nach Handelsstart leichter. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach und an der Wall Street zeichnet sich bei Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq-100 ebenfalls ein schwacher Auftakt ab. In Asien gab der Nikkei 225 auch nach und schloss den Handel mit einem deutlichen Abschlag

Makroökonomischer Überblick

Belastungsfaktor bleiben die weltweit steigenden Anleiherenditen. Zehnjährige US-Staatsanleihen notiereninzwischen wieder oberhalb von fünf Prozent während die Rendite zehnjähriger japanischer Papiere ebenfalls deutlich angezogen hat. Nach überraschend robusten US-Einkaufsmanagerindizes richtet sich der Blick zudem verstärkt auf die weitere Geldpolitik der Federal Reserve. Auch das heutige Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping steht im Fokus. Im Vorfeld verlängerten die USA die Aussetzung zusätzlicher Zölle auf chinesische Waren um zwei Monate.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Verbio fällt vorbörslich um mehr als zwei Prozent obwohl der Biokraftstoffhersteller mit ambitionierten Zielen ins neue Geschäftsjahr startet. Das EBITDA soll 2026/27 auf 210 bis 250 Millionen Euro steigen und die Nettoverschuldung weiter sinken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Verbio bereits rund 192 Millionen Euro EBITDA erzielt und damit die eigene Prognose übertroffen.

AB InBev rückt nach dem Kapitalmarkttag ebenfalls in den Fokus. Der Brauereikonzern hebt seine mittelfristigen Ambitionen an und strebt künftig ein durchschnittliches organisches EBIT-Wachstum von fünf bis neun Prozent pro Jahr an. Gleichzeitig setzt das Management verstärkt auf organisches Wachstum, höhere Ausschüttungen und den laufenden Aktienrückkauf.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN43W9 27,65 22623,145209 Punkte 9,14 Open End DAX® Bear UG6X3P 32,09 28583,530488 Punkte 7,88 Open End Nasdaq-100® Bull UR0HYS 7,51 29496,928155 Punkte 37,08 Open End Danone S.A. Bull UR2UK8 1,46 46,055201 EUR 4,18 Open End X-DAX® Bull UN65U8 32,74 22104,167462 Punkte 7,72 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Bank AG Call UN7APJ 0,49 42,00 EUR 9,31 17.03.2027 DAX® Put UR2RSX 8,76 26000,00 Punkte 18,94 13.11.2026 SAP SE Call UN3N6L 0,85 220,00 EUR 6,71 17.03.2027 Verbio SE Call UN62E9 1,29 60,00 EUR 4,31 16.06.2027 Siemens Energy AG Call UN3N5D 0,93 180,00 EUR 5,14 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG9VDL 0,81 23720,143075 Punkte 15 Open End S&P 500® Short UG89H0 2,06 8990,433071 Punkte 6 Open End Lam Research Corp. Short UN3X66 2,72 460,932796 USD 2 Open End Nasdaq-100® Short UR1SWT 2,06 31739,940946 Punkte 24 Open End DAX® Long UN9GB0 1,62 24567,216451 Punkte 30 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.09.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.