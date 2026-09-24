Zwei Tote bei russischem Angriff auf Kiew - Geburtsklinik beschädigt

Kiew, 24. ⁠Sep (Reuters) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen und Drohnen angegriffen. Dabei wurden nach Behördenangaben zwei Menschen am frühen Donnerstagmorgen getötet. Eine der Personen starb den Angaben ‌zufolge auf dem Parkplatz einer Geburtsklinik, deren Fassade beschädigt wurde. Zudem seien acht Menschen verletzt worden. Der ukrainische Präsident ⁠Wolodymyr Selenskyj ⁠erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, die Angriffe hätten Kiew und der zivilen Infrastruktur gegolten, darunter Wohngebäuden, der Geburtsklinik sowie der Energieversorgung. In drei Stadtteilen wurden zudem neun Häuser, eine Postfiliale und Dutzende Autos beschädigt.

Die ukrainische Luftwaffe teilte ‌mit, der nächtliche Angriff habe eine ‌nicht näher benannte Zahl von Hyperschall- und ballistischen Raketen sowie 282 Drohnen umfasst. Selenskyj, der sich anlässlich der UN-Generalversammlung in ⁠New York aufhielt, forderte die USA zu einer starken Reaktion ‌auf. "Wir brauchen Raketenabwehrsysteme, um Menschenleben ⁠zu schützen." Es habe drei Wellen ballistischer Raketen gegeben, von denen etwa 60 Prozent über Kiew abgeschossen worden seien.

Am Mittwoch waren bei einem Angriff mit düsengetriebenen ‌Drohnen zwei Menschen getötet ⁠und mehr als 40 verletzt ⁠worden. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die eigenen Streitkräfte hätten ukrainische Verteidigungsanlagen, Logistik- und Telekommunikationszentren sowie Militärschiffe getroffen. In der südukrainischen Hafenstadt Odessa beschädigten die nächtlichen Angriffe nach Angaben der dortigen Militärverwaltung eine medizinische Einrichtung sowie eine Schule.

(Bericht von Valentyn Ogirenko und Pavel Polityuk in Kiew, Anna Pruchnicka in Danzig, geschrieben von Philipp Krach, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)