029 Group SE: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026



EQS-Media / 25.09.2026 / 18:30 CET/CEST



Berlin, 25. September 2026. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle, gibt die Veröffentlichung ihres Halbjahresberichts 2026 bekannt. Für das erste Halbjahr 2026 weist die 029 Group SE ein Halbjahresergebnis von EUR -230.388 aus (Vorjahr: EUR -236.603).

Im ersten Halbjahr 2026 lag der Fokus auf der Weiterentwicklung der beiden Plattformbeteiligungen Limestone Capital und Periskop Partners. Beide Gesellschaften bauten ihre Investment- und Managementplattformen in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter aus. Limestone Capital setzte ihren Wachstumskurs mit neuen Fondsvehikeln und weiteren Investitionen fort und verzeichnete einen deutlichen Anstieg des verwalteten Vermögens. Periskop Partners erzielte Fortschritte bei der Wertschöpfung im Portfolio und der Diversifizierung ihrer Ertrags- und Fundraising-Basis.

Der Halbjahresbericht 2026 ist verfügbar unter: https://www.029-group.com/de/investor-relations.

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist eine internationale Investmentplattform an der Schnittstelle von Real Estate, Hospitality und Lifestyle. Die Gesellschaft entwickelt und unterstützt Plattformen und Marken, die neue Formen des Lebens, Arbeitens und Reisens adressieren. Mit einem aktiven Investitionsansatz konzentriert sich die 029 Group auf Unternehmen, bei denen sie durch ihr Netzwerk, ihre operative Expertise und ihre Plattformstruktur einen nachhaltigen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

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Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

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Schlagwort(e): Finanzen

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