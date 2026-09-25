Hellofresh-Aktie kracht auf Rekordtief - Umsatzpotenzial unsicher

Die Anleger von Hellofresh müssen sich auch am Freitag auf neue Tiefststände in der Aktie einstellen. Auf der Handelsplattform Tradegate kosteten die Papiere des Anbieters von Kochboxen und Fertigmenüs mit 2,301 Euro so wenig wie noch nie. Damit liegen sie nochmals gut 9 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag und würden den Jahresverlust auf fast 63 Prozent ausweiten.

Die Berliner haben nach einem kräftigen Umsatzrückgang im dritten Quartal und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns ihre Jahresziele zusammengestrichen. Das Unternehmen musste eingestehen, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen."

Aus Sicht des UBS-Experten Jo Barnet-Lamb unterstreicht dies die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial. Denn die Zeit nach den Ferien sei ein wichtiger Test dafür gewesen, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen. Barnet-Lamb hätte sich zumindest eine Stabilisierung des Absatzes erhofft.