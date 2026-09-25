Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Leichter Ölpreisrückgang stützt

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der Dax am Freitag wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 25.418 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,7 Prozent auf 30.999 Zähler.

"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut 5 Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt./la/jha/

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 23.09.2026
Nasdaq mit Rekord – Dax vorbörslich leicht im Plus23. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Aktien New York Ausblick
US-Indizes behaupten Vortagesgewinne - Ölpreis hilft22. Sept. · dpa-AFX
US-Indizes behaupten Vortagesgewinne - Ölpreis hilft
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen