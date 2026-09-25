ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Lanxess auf 11 Euro - 'Underperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kappte seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für die Kölner am Donnerstag in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht. Im dritten Quartal dürfte der Höhepunkt des jüngsten Preisauftriebs durch den Nahost-Krieg erreicht worden sein. Mit seiner Ebitda-Prognose von 134 Millionen Euro liegt er dennoch leicht unter dem Konsens. Dunford-Castro befürchtet nun höheren Kostendruck und sieht Nachfragerisiken./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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