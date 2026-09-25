ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Axa auf 52 Euro - 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa nach dem vorgestellten Dreijahresplan von 54 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Schwerpunkt liege auf der Beschleunigung des Wachstums - vornehmlich getrieben durch eine verbesserte Kundenbindung und unterstützt durch KI, schrieb Ben Cohen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als von ihm erhofft seien die Ausschüttungsziele aber unverändert geblieben. Er schraubte daher seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurück, was sich negativ auf den erwarteten Gewinn je Aktie auswirke./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT

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