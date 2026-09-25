ANALYSE-FLASH: UBS startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS
Cancom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen