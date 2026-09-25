ANALYSE-FLASH: UBS startet Cancom mit 'Buy' - Ziel 26 Euro
dpa-AFX · Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Cancom beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der IT-Dienstleister sei voll auf die Digitalisierungsbestrebungen in Deutschland ausgerichtet, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Er traut Cancom bis 2028 im Schnitt eine Ergebnissteigerung um mehr als 20 Prozent per annum zu. Angesichts eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 16,6 hält er die Aktien für attraktiv./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:18 / GMT
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