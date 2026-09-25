APA ots news: Finanzbildungsangebot wächst 2025 um 30 Prozent

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    OeNB, BMF und MCI legen aktuellen Monitoringbericht vor - mehr  
als 155.000 Menschen direkt erreicht - Fokus auf 
Betrugsprävention und Digitalisierung nötig 

Wien (APA-ots) - Die Nationale Finanzbildungsstrategie (NFBS) für  
Österreich 2025 wird 
jährlich einem Monitoring unterzogen. Die Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB), das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und MCI 
| Die unternehmerische Hochschule veröffentlichten soeben den 
aktuellen Monitoringbericht der NFBS 2025. Es zeigen sich deutliche 
Erfolge bei der Reichweite von Finanzbildungsmaßnahmen und Potenziale 
in der Betrugsprävention und im Bereich der Digitalisierung. 

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch freut sich über das steigende 
Interesse an Finanzbildung: "Die Finanzbildungscommunity der 
Nationalen Strategie erreicht jährlich mittlerweile mehr als 155.000 
Menschen mit ihren persönlichen Angeboten wie Workshops, 
Fortbildungen oder Vorträgen. Und auch die Zugriffe auf das Digital- 
Angebot sind um ein Drittel auf rund 550.000 Website-Zugriffe stark 
gestiegen". Der jährliche Monitoringbericht dokumentiert das 
vorhandene Finanzbildungsangebot und erfasst wissenschaftlich 
fundiert seine Entwicklung, Reichweite, Zielgruppen, Themen und 
Qualität über die Jahre. Daraus werden die entscheidenden 
Handlungsfelder für die Weiterentwicklung der Finanzbildungs- 
Strategie abgeleitet. "Im Jänner 2027 werden wir dann die neue 
Nationale Finanzbildungsstrategie für Österreich 2027-2035 der 
Öffentlichkeit präsentieren", so Meichenitsch. 

Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung 
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung verweist auf die 
Erfolge: "30 Prozent mehr aktive Finanzbildungsmaßnahmen unter dem 
Dach der Nationalen Finanzbildungsstrategie im Vergleich zum Vorjahr, 
das ist vor allem ein Erfolg der engagierten Finanzbildungscommunity 
in Österreich. Rund 80 Institutionen tragen mit ihren Angeboten dazu 
bei, Finanzbildung in Österreich breiter zugänglich zu machen. Dafür 
möchten wir uns ausdrücklich bedanken." 

Zuwächse im ländlichen Raum, Aufholbedarf bei Erwachsenen 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Finanzbildung vor Ort nicht 
auf urbane Zentren beschränkt ist: 82,2 % der Face-to-Face (F2F)- 
Maßnahmen, etwa Workshops oder Vorträge, sind sowohl in städtischen 
als auch in ländlichen Gebieten verfügbar. Besonders westliche und 
südliche Bundesländer haben beim Angebot aufgeholt. Obwohl rund 40 % 
des F2F-Angebots auf erwachsene Zielgruppen entfallen, machen diese 
nur 6,1 % der F2F-Teilnahmen aus. Bei digitalen Angeboten zeigt sich 
dagegen ein völlig anderes Bild: Erwachsene stehen für 50,3 % der 
Website-Zugriffe und 60,3 % der Downloads von Online-Materialien. 

Mehr Fokus auf Betrugsprävention und Digitalisierung nötig 

Nur 7 von 195 Maßnahmen der NFBS 2025 behandeln Täuschung und 
Betrug und ebenfalls nur 7 Regulierung und Verbraucherschutz. 
Digitalisierung als übergreifende Priorität wird nur in 41 Maßnahmen 
berücksichtigt, wobei deren relativer Anteil gegenüber dem Vorjahr 
sogar von 23,5 % auf 21,0 % gesunken ist. 

Stefan Humer, Gruppenleiter der OeNB-Finanzbildung und Mitautor 
des Monitoringberichts, sieht den Auftrag hinter diesen Ergebnissen: 
"Wir konnten zeigen, dass die Nationale Finanzbildungsstrategie ihr 
Bildungsangebot sowohl thematisch als auch hinsichtlich der Vielfalt 
der adressierten Zielgruppen ausgebaut hat. Es ist aber zu erkennen, 
dass für die neue Nationale Finanzbildungsstrategie 2027-2035 die 
Herausforderung auch darin bestehen wird, Erwachsene besser zu 
erreichen und Finanzbildung stärker auf eine digitale Finanzwelt mit 
Künstlicher Intelligenz, neuen Finanzprodukten, aber auch neuen 
Betrugsformen auszurichten." 

OeNB verstärkt Maßnahmen zur Betrugsprävention 

Die OeNB hat im Rahmen ihrer Finanzbildungsarbeit bereits 2026 
begonnen, gemeinsam mit der Polizei österreichweit Projekttage zum 
Thema "Generationen gemeinsam sicher" zu veranstalten, bei denen 
Schüler:innen und Senior:innen gemeinsam lernen, Betrugsmaschen zu 
erkennen und sich davor zu schützen. Ebenso hat die OeNB in 
Kooperation mit der Universität Wien eine Phishing-Simulation an 
Schulen gestartet, bei der Jugendliche anhand realistischer Beispiele 
lernen, Phishing zu erkennen. Und zudem vermittelt die OeNB zur 
Betrugsprävention spezifisches Wissen über sicheres digitales 
Bezahlen und typische Warnsignale, damit Menschen Betrugsversuche 
möglichst erkennen, bevor überhaupt ein Schaden entsteht. 

Der Monitoringbericht der Nationalen Finanzbildungsstrategie für 
Österreich 2025 steht auf der Website der OeNB als Download zur 
Verfügung. 

Das gesamte Finanzbildungsangebot der Nationalen 
Finanzbildungsstrategie finden Sie gebündelt im Finanznavi . 

Details zu einzelnen Maßnahmen der OeNB-Betrugsprävention finden 
sich auf der Website der OeNB Finanzbildung . 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag. Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: +43-1-404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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