ArcelorMittal schreibt nach Angriffen auf Werk in Ukraine eine Milliarde Dollar ab

25. ⁠Sep (Reuters) - Der Stahlkonzern ArcelorMittal verbucht wegen der Zerstörungen durch russische Raketenangriffe auf sein Werk in der Ukraine eine Abschreibung ‌von rund einer Milliarde Dollar. Die Wertberichtigung spiegele vor allem Schäden an Grundstücken, ⁠Anlagen ⁠und Ausrüstung wider, erklärte das Unternehmen am Freitag. Der Betrieb des Werkes in Krywyj Rih im Zentrum der Ukraine könne nicht sicher wieder aufgenommen ‌werden, teilte der Konzern ‌der Regierung in Kiew mit. Bei vier Angriffen in den vergangenen fünf Wochen ⁠seien fünf Menschen getötet und 17 ‌verletzt worden. Man wolle ⁠sich nun auf den Erhalt der Infrastruktur konzentrieren, um eine Wiederaufnahme der Produktion nach einem Friedensschluss zu ‌ermöglichen, erklärte ⁠der lokale ArcelorMittal-Chef, Mauro ⁠Longobardo. Seit Beginn des Krieges hat der Konzern das Werk nach eigenen Angaben mit mehr als 700 Millionen Dollar unterstützt.

(Bericht von Zakarya Meliani, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)