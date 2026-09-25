Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef

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LIPPSTADT (dpa-AFX) - Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Jens Grösch (50) übernehme zum 1. Dezember das Ressort, teilte der MDax -Konzern am Freitag mit. Vor zwei Wochen hatten die Lippstädter mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Philippe Vienney seinen Vertrag nicht verlängert.

Grösch hat seine Laufbahn den Angaben zufolge bei Hella begonnen und arbeitete zuletzt als Finanzchef beim Software- und Elektronikspezialisten dSPACE. Der Autozulieferer Hella gehört mehrheitlich zum französischen Zuliefererkonzern Forvia ./men/jha/

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