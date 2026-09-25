BASF will für Evonik bieten - Aktie springt an

Der Chemiekonzern BASF will offenbar für den kleineren Wettbewerber Evonik bieten. Über ein entsprechendes Angebot berichtete am Freitag die "Financial Times". Die Aktien des einst aus dem Steinkohlekonzern RAG hervorgegangenen Unternehmen zogen darauf sprunghaft um fast zehn Prozent an.

Zuletzt verteuerten sie sich noch um neun Prozent auf 19,05 Euro, das höchste Niveau seit Mitte 2025. Evonik ist derzeit an der Börse rund 8,5 Milliarden Euro wert, BASF ist mit über 45 Milliarden Euro deutlich größer. Hier reagierten die Aktien negativ auf die Nachrichten und büßten 2,9 Prozent ein.

Die Ludwigshafener wollen mit einer Übernahme von Evonik ihren globalen Fußabdruck und ihr Portfolio vertiefen, um im schwierigen Branchenumfeld besser zu bestehen, meldete die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Kreise. Bereits am Dienstag hatte das Magazin "Dealreporter" über Interesse von BASF an Evonik berichtet. Seither haben sich Evonik-Aktien sukzessive erholt, nun mit kräftigem Schwung.

(mit Material von dpa-AFX)