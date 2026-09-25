Bericht: Volkswagen vor größtem Rückruf seit Dieselskandal

Berlin, ⁠25. Sep (Reuters) - Volkswagen steht offenbar vor dem größten Rückruf seit dem Dieselskandal vor mehr als einem Jahrzehnt. Betroffen von möglichen Problemen mit der ‌Lenkung seien auch Fahrzeuge der Marken Skoda und Seat, berichtete das "Handelsblatt" am Montag ohne ⁠Angabe von ⁠Quellen. Allein bei Skoda gehe es um weltweit mehr als eine Million Autos, bei Seat seien es rund 200.000. Damit umfasst der vom Kraftfahrt-Bundesamt gemeldete Rückruf insgesamt ‌mehr als vier Millionen Autos ‌des VW-Konzerns mit seinen verschiedenen Marken.

Nach Angaben der Behörde müssen weltweit fast 2,16 Millionen VW-Fahrzeuge ⁠des Typs Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant und ‌Caddy in die Werkstätten ⁠gerufen werden. Dazu kommen fast 700.000 Audi Q3. Bei den Autos könne eine Schraube abreißen, was zum Ausfall der ‌Lenkung führen könne. ⁠Ein VW-Sprecher erklärte dazu, bei ⁠bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zu Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen. In Einzelfällen könne die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)