BHP fährt weltgrößte Kupfermine in Chile nach tödlichem Arbeitsunfall wieder hoch

Santiago, ⁠25. Sep (Reuters) - Nach einem tödlichen Arbeitsunfall fährt der Bergbaukonzern BHP den Betrieb in der weltgrößten Kupfermine im chilenischen Escondida schrittweise ‌wieder hoch. "Das Unternehmen prüft weiterhin die Voraussetzungen für eine schrittweise Wiederaufnahme des ⁠Bergbaubetriebs unter ⁠Berücksichtigung des Wohlergehens der Belegschaft, der Betriebsbereitschaft, der Risikokontrollen und der geltenden behördlichen Auflagen", teilte der Konzern am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der Betrieb war ‌am Mittwoch komplett heruntergefahren ‌worden, nachdem ein Arbeiter bei Wartungsarbeiten ums Leben gekommen war.

In Chile dürfen Bergwerke ⁠nach einem tödlichen Unfall in der ‌Regel erst dann den ⁠Betrieb wieder aufnehmen, wenn Inspektoren überprüft haben, dass die Bedingungen für eine Wiederaufnahme sicher genug sind. ‌Die Escondida-Mine befindet ⁠sich in der chilenischen ⁠Atacama-Wüste. BHP betreibt die Anlage, während Rio Tinto einen Anteil von 30 Prozent hält. Weitere 12,5 Prozent gehören dem japanischen Unternehmen Jeco.

(Bericht von Fabian Cambero, geschrieben von Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)