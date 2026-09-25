Börsenspiel-Trader "Heiße Schokolade" bleibt Spitzenreiter

Seit 7. September läuft das Börsenspiel "Trader 2026" der Société Générale - und der klare Spitzenreiter der onvista-Spielgruppe heißt auch in dieser Woche "Heiße Schokolade" (Stand Freitagmorgen).

Sein Depot hat seit dem Start des Spiels am 7. September bereits über 485 Prozent zugelegt, am vergangenen Montag waren es noch 320 Prozent. Leider erlaubt der Spieler keinen Einblick in sein Depot. Allerdings zeigen andere Depots unter den zehn erfolgreichsten Spielern, dass hier vor allem Derivate zum Einsatz kommen.

Silber und Bronze holen derzeit weiterhin die Spieler "Relief" und "Spartopf", die beim Depotwert dem Spieler "Heiße Schokolade" allerdings um über 100.000 Euro hinterherhinken.

Profi-Trader Martin Goersch weiterhin auf Erfolgskurs

Bei den onvista-Experten konnte Martin Goersch sein Momentum ausbauen. Weiterhin profitiert er von den Optionsscheinen auf Micron und Intel, aber auch sonst sind alle seine offenen Positionen bis auf Vistra im Plus. Martin hat so den Ausgangswert des Depots von 100.000 Euro um satte 56 Prozent auf 156.500 Euro vergrößert.

Bei Produktmanager Sebastian Wurm zeigt sich ein gemischtes Gesamtbild. Mit Qualcomm und vor allem Meta fährt er weiterhin Profite ein, der Rest steht bislang leicht im Minus. Dennoch verzeichnet er unterm Strich einen Anstieg, mittlerweile kann er ein Plus von knapp sechs Prozent für sich verbuchen.

Auch bei Redaktionsleiter Georg Buschmann teilt sich das Depot klar in Gewinner und Verlierer. Obendrein hatte Georg mit einem Trade einfach Pech: Er verkaufte einen Put-Optionsschein auf Scout24 am Dienstag mit Verlust, kurz bevor sich der Schein im Wert fast verdoppelte.

Immerhin: Bei Okta rangiert er fast 20 Plus, und seine Short-Wette auf die Bund-Futures geht ebenfalls weiterhin auf. Zur Last fallen ihm noch Take-Two und Zoom, die beide zusammengerechnet über 1.200 Euro im Minus notieren. Im Ergebnis liegt er 5,5 Prozent im Plus, ein leichter Anstieg im Vergleich zum Montag.

Insgesamt nehmen aktuell 2.364 Spieler an der onvista-Spielgruppe teil. Hier findest du alle Infos zur Teilnahme am Börsenspiel und der onvista-Spielgruppe.