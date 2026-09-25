Bundestag beschließt Tankrabatt - Bundesrat muss noch zustimmen

Berlin, 25. Sep (Reuters) - ⁠Der Bundestag hat grünes Licht für den neuerlichen Tankrabatt gegeben. Mit diesem sollen von Anfang Oktober bis Ende Dezember die hohen Spritpreise im Zuge des Nahost-Krieges um 17 Cent je Liter Diesel und Benzin gedrückt werden. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen. Dies ist noch an diesem Freitag geplant.

Der Tankrabatt wurde nach extrem kurzer Beratung im Parlament an ein Versicherungsgesetz gehängt, um ihn schneller beschließen zu ‌können. In namentlicher Abstimmung nur zu dem Tankrabatt-Teil votierten 434 Abgeordnete für die Entlastung, 128 waren dagegen.

Die Koalition aus Union und SPD hatte sich vergangene Woche auf ein Entlastungspaket verständigt. Neben dem Tankrabatt soll das bei dem Thema eigentlich skeptische ⁠Wirtschaftsministerium einen Gesetzentwurf für ⁠einen Preisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens ausarbeiten, der dann ab spätestens Anfang 2027 greifen soll. Auch Entlastungen per Direktüberweisungen sollen nächstes Jahr möglich gemacht werden.

Der jetzige Tankrabatt wird Bund und Länder zusammen rund 2,5 Milliarden Euro kosten und je zur Hälfte getragen. 14 Cent je Liter gehen auf die Senkung der Energiesteuer zurück, dazu kommt die dadurch ausgelöste Senkung der Mehrwertsteuer um drei Cent. Die schwarz-rote Koalition selbst hält die Maßnahme nicht für perfekt. SPD-Fraktionsvize Armand Zorn sprach von einem unvollkommenen ‌Instrument, das allerdings schnell wirke. "Wir streben an, künftig bessere Instrumente für Krisen ‌wie diese zu haben." Die SPD will neben dem Preisdeckel ab 2027 auf Direktüberweisungen an Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen setzen.

HÄLFTE DER BEVÖLKERUNG FINDET TANKRABATT GUT

Das SPD-geführte Finanzministerium hat die Erwartung an die Mineralölkonzerne geäußert, dass die Entlastung bei den Konsumenten auch ankommen müsse. Beim ⁠Tankrabatt im Mai und Juni wurden laut Kartellamt etwa 80 Prozent weitergegeben. Ökonomen kritisieren diese Form der Entlastung, weil sie nicht zielgenau ‌und zudem sehr teuer sei. Sie hilft auch Reichen mit spritschluckenden ⁠SUVs.

Laut Forschungsgruppe Wahlen finden 50 Prozent der Befragten im ZDF-Politbarometer den Tankrabatt gut, 44 Prozent nicht. Am stärksten ist die Skepsis bei Anhängern der Grünen. Deren Fraktionschefin im Bundestag, Katharina Dröge, sagte, der Tankrabatt ändere nichts an den Ursachen der hohen Preise. "Das halte ich für einen krassen Fehler." Mit dem Geld hätten auch die Kürzungen ‌der Regierungen bei Familien rückgängig gemacht werden können. "Die 2,5 Milliarden Euro ⁠wären in die Nah- und Regionalverkehre besser investiert", sagte ⁠Jan Görnemann, Geschäftsführer des Bundesverbands SchienenNahverkehr. Die Summe entspreche ungefähr einem Jahr Deutschlandticket.

Die Regierung hat die Maßnahme auch gewählt, um Menschen auf dem Land zu erreichen, wo es keine guten Alternativen zum Auto gibt. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte in Berlin, der Tankrabatt sei zwar keine ideale Lösung. Die Regierung könne aber nicht die Augen davor verschließen, dass viele Autofahrer und kleinere Betriebe unter erheblichem Druck stünden. Ihr sei wichtig gewesen, dass die Länder nicht nur Entlastungen forderten, sondern auch einen Beitrag leisteten. "Das geschieht jetzt."

Der AfD-Wirtschaftspolitiker Leif-Erik Holm sagte, der Staat sei selbst Profiteuer der hohen Tankstellenpreise. Der Rabatt sei ein Trostpflaster und keine Lösung. "Die ohnehin zu hohen staatlichen Abgaben auf Kraftstoffe müssen dauerhaft runter." Auch die Vorgabe, dass Tankstellen nur ein Mal ⁠am Tag um 12 Uhr die Preise anheben dürfen, helfe nicht: "Die Regel hat die Preise nicht gesenkt, sondern erhöht und gehört abgeschafft."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)