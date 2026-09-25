Dax erholt sich moderat - Kurseinbruch bei Hellofresh

Bei etwas sinkenden Ölpreisen hat der Dax am Freitag wieder zugelegt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 25.399 Punkte. Damit würde es das Börsenbarometer auf Wochensicht zurück ins Plus schaffen, nachdem es zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf 30.914 Zähler.

"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Für den Dax bleibe es bei einer Stabilisierung innerhalb einer Handelsspanne, die gut fünf Prozent vom Rekordhoch entfernt liegt.

Deutsche Staatsanleihen haben zum Wochenausklang nach dem jüngsten Kursrutsch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann am Freitagmorgen 0,21 Prozent auf 119,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,57 Prozent.

Airbus schwach, Hellofresh auf Rekordtief

Qualitätsprobleme beim A321neo brachten die Aktien von Airbus unter Druck. Mit minus 1,6 Prozent nähern sie sich dem Vortagestief knapp über 191 Euro. Am Vortag hatten sie an ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie wieder nach oben gedreht. Nun steht ein neuerlicher Test des langfristigen Trendbarometers an. Zumindest als Stimmungsdämpfer wertete ein Börsianer, dass Airbus Mängel an der Rumpfstruktur festgestellt hat. Daraus resultieren Risiken für den Korrosionsschutz. Laut Airbus handelt es sich aber nicht um ein Sicherheitsproblem.

Bei Hellofresh mussten die Aktionäre ein neues Allzeittief verkraften. Die Aktien büßten in einem praktisch senkrechten Kurssturz knapp 14 Prozent auf 2,18 Euro ein und waren damit so billig wie noch nie. Seit dem Rekordhoch bei über 95 Euro im Jahr 2021 haben die Aktien rund 98 Prozent ihres Werts eingebüßt.

Die Berliner haben nach einem kräftigen Umsatzrückgang im dritten Quartal und enttäuschender Entwicklung des operativen Gewinns ihre Jahresziele zusammengestrichen. Das Unternehmen musste eingestehen, "dass in der Back-to-School-Periode nicht das Volumen an Neukunden gewonnen werden konnte, das erforderlich gewesen wäre, um die zuletzt veröffentlichte Prognose und die aktuelle Markterwartung für das Geschäftsjahr 2026 und für das dritte Quartal 2026 zu erreichen."

Aus Sicht des UBS-Experten Jo Barnet-Lamb unterstreicht dies die Sorgen um das grundsätzliche Umsatzpotenzial. Denn die Zeit nach den Ferien sei ein wichtiger Test dafür gewesen, ob die Investitionen in das Produktangebot greifen. Barnet-Lamb hätte sich zumindest eine Stabilisierung des Absatzes erhofft.

Broker Flatexdegiro mit neuer Doppelspitze

Der Broker Flatexdegiro verkündete, künftig eine Doppelspitze zu haben. Benon Janos, bisher Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandschef beim Onlinebroker, soll nun gemeinsam mit Oliver Behrens das Unternehmen lenken. Janos werde mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen, teilte Flatexdegiro am Freitag in Frankfurt mit.

Janos werde in seiner neuen Funktion die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts übernehmen, hieß es weiter. Behrens soll die Aktivitäten mit Geschäftskunden (B2B)-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten leiten. Der Kurs reagierte auf die Personalie zunächst schwächer, drehte zuletzt aber moderat ins Plus. Im bisherigen Jahresverlauf zeigte sich das Papier recht volatil.

(mit Material von dpa-AFX)