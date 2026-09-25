Frankfurt, 25. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,6 ‌Prozent tiefer bei 25.266,53 Punkten geschlossen. Nach unten zogen die Aktienkurse Sorgen der Anleger über die ⁠Geopolitik und ⁠den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Bei den wichtigsten US-Indizes kam ebenfalls keine Kauflaune auf.

Für etwas Erleichterung sorgten im späten US-Handel neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Iran-Konflikts. Nach Reuters-Informationen ‌sondieren amerikanische und iranische Unterhändler ‌in New York einen schrittweisen Ausstieg aus dem Krieg, der die Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch ⁠Teheran und die Aufhebung der Wirtschaftsblockade gegen den ‌Iran durch Washington vorsieht. Die ⁠Preise für das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verloren in der Spitze am Freitag 1,2 beziehungsweise zwei Prozent auf 105,34 ‌und 92,72 Dollar je ⁠Fass.

Zum Wochenschluss stehen nur wenige ⁠Termine an.

• Die Konsumforscher der GfK prognostizieren die deutsche Verbraucherstimmung für Oktober, die sich laut Experten etwas verschlechtern dürfte.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.266,53

EuroStoxx50 6.272,50

EuroStoxx50-Future 6.296,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.349,98 -0,3%

Nasdaq

S&P 500 7.704,13 -0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 66.346,56 +1,3%

Shanghai Kein Handel

Hang Seng 24.343,19 -1,7%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)