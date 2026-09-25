Dax macht Boden gut - Ölpreisrückgang stützt

Frankfurt, 25. ⁠Sep (Reuters) - Der leichte Ölpreisrückgang hilft dem Dax zum Wochenschluss auf die Sprünge. Der deutsche Leitindex rückte um 0,7 Prozent auf 25.454 Zähler vor. Neue diplomatische Signale im Iran-Konflikt sorgten für etwas Entlastung, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst ‌bei CMC Markets. "Jede Entspannung am Ölmarkt reduziert unmittelbar die Inflationssorgen und damit auch den Druck auf die Anleiherenditen." Zuletzt hatte die Erwartung weiter ⁠steigender Zinsen ⁠die Renditen am Bondmarkt stark in die Höhe getrieben und den Aktienmarkt belastet.

Nach Reuters-Informationen sondieren amerikanische und iranische Unterhändler in New York derzeit einen schrittweisen Ausstieg aus dem Iran-Krieg, der die Wiedereröffnung der Straße von Hormus durch Teheran und die Aufhebung der Wirtschaftsblockade gegen den ‌Iran durch Washington vorsieht. Der Preis für das ‌Nordseeöl Brent verlor in der Spitze 1,6 Prozent auf 104,91 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI wurde mit 92,38 Dollar je Fass bis zu 2,4 ⁠Prozent niedriger gehandelt. Am Donnerstag hatten beide Notierungen zeitweise rund fünf Prozent ‌zugelegt, nachdem ein Raketenangriff der vom ⁠Iran unterstützten Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien erneut Befürchtungen vor Versorgungsengpässen geschürt hatte.

Zu den größten Gewinnern im Dax zählten die Verlierer der vergangenen Tage. Die Aktien von Siemens Energy und der Deutschen Bank ‌stiegen um jeweils mehr als zwei ⁠Prozent. Auf der Verliererseite fanden sich ⁠die Papiere von Airbus mit einem Abschlag von 1,6 Prozent wieder. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer hat nach eigenen Angaben einen Qualitätsmangel bei seinen A321neo-Flugzeugen festgestellt. Es handele sich dabei jedoch nicht um ein Sicherheitsproblem, weshalb die Maschinen weiter betrieben werden könnten, teilte das Unternehmen mit.

Im SDax rauschten HelloFresh um mehr als 14 Prozent in die Tiefe, nachdem der Essenslieferant wegen einer überraschend geringen Nachfrage seine Jahresziele heruntergeschraubt hatte.

(Bericht ⁠von: Daniela Pegna, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)