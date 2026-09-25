Dax steuert auf Gewinne zu - Wochenplus möglich

Der Dax dürfte sich angesichts etwas sinkender Ölpreise zum Wochenschluss erholen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete einen Zuwachs von 0,23 Prozent an. Damit besteht die Chance, dass der Leitindex auf Wochensicht noch ein Plus erzielt, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war.

Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste nach dem europäischen Handel aufholen.

Aktien USA: Kurse drehen ins Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,31 Prozent nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent aufwärts. Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.

Aktien Asien: Japan stark, Schwäche in China

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 1,7 Prozent ein. In China ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Gemischte Vorgaben aus den USA und ein auf hohem Niveau stabilisierter Ölpreis sorgten für Zurückhaltung. Trotz etlicher Streitpunkte zeichnete US-Präsident Donald Trump unterdessen beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping ein demonstrativ harmonisches Bild der Beziehungen. Trump empfing Chinas Staatschef in Washington mit viel Pomp und überhäufte ihn mit Lobeshymnen. Xi erwiderte warme Worte, platzierte aber auch mahnende Äußerungen. Während des Staatsbesuchs wurden kaum konkrete Ergebnisse bekannt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.360 +1,3 Prozent Hang Seng 24.410 -1,4 Prozent CSI 300 4.439 -1,7 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 119,83 +0,13 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,60 -0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,17 +0,01 Prozentpunkte

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 105,73 Dollar -0,87 Dollar WTI 93,17 Dollar -1,44 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN SENKT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 28,10 EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 11 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 112 (105) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET CANCOM MIT 'BUY' - ZIEL 26 EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 78 (74) EUR - 'HOLD'

- UBS STARTET CHEMED MIT 'BUY' - ZIEL 650 USD

- BARCLAYS STARTET LIGAND PHARMA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 345 USD

- BERNSTEIN STARTET CF INDUSTRIES MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 162 USD

- HSBC SENKT TWILIO AUF 'REDUCE' - ZIEL 211 USD

- WELLS FARGO STARTET ROCKWELL AUTOMATION MIT 'EQUAL WEIGHT'

- WELLS FARGO STARTET LENNOX INTERNATIONAL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 424 USD

- WELLS FARGO STARTET PARKER-HANNIFIN MIT 'EQUAL WEIGHT'

- WELLS FARGO STARTET HUBBELL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 531 USD

- WELLS FARGO STARTET HONEYWELL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 231 USD

- WELLS FARGO STARTET 3M MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 195 USD

- WELLS FARGO STARTET EATON MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 503 USD

- WELLS FARGO STARTET DOVER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 229 USD

- WELLS FARGO STARTET TRANE TECHNOLOGIES MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 536 USD

- WELLS FARGO STARTET EMERSON ELECTRIC MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 177 USD

- BERNSTEIN SENKT TELE2 AB AUF 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 166 SEK

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 185 (200) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP HEBT KERRY GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 88 (102) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3450 (3150) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 165 (200) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT BP AUF 'BUY' - ZIEL 640 PENCE

- HSBC HEBT TOTALENERGIES AUF 'BUY' - ZIEL 93 EUR

- JPMORGAN HEBT KPN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 5,10 (4,70) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 52 (54) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT GLENCORE AUF 'BUY' - ZIEL 650 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)