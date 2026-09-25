Dax Vorbörse 25.09.2026

Dax steuert auf Gewinne zu - Wochenplus möglich

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Dax Logo
Quelle: Jearu / AdobeStock
onvista bei Google bevorzugen

Der Dax dürfte sich angesichts etwas sinkender Ölpreise zum Wochenschluss erholen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete einen Zuwachs von 0,23 Prozent an. Damit besteht die Chance, dass der Leitindex auf Wochensicht noch ein Plus erzielt, nachdem er zwischenzeitlich auf das Niveau von Ende Juli gefallen war.

Stark gestiegene Ölpreise und der Anstieg der Anleiherenditen sorgten bei den Anlegern nach dem Dax-Rekord Ende August zuletzt für Mollstimmung. Zumindest beim Thema Öl gibt es am Morgen nach dem deutlichen Anstieg seit Mittwoch keine weitere Verschärfung. Zudem konnten S&P 500 und Nasdaq 100 ihre Verluste nach dem europäischen Handel aufholen.

Aktien USA: Kurse drehen ins Minus

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nach einem von stärkeren Ölpreisschwankungen geprägten Handel letztlich keine einheitliche Richtung gefunden und wenig verändert geschlossen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,31 Prozent nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,03 Prozent aufwärts. Zunächst hatten Warnungen eines iranischen Regierungsvertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, die Ölpreise deutlich in die Höhe getrieben und für steigende Anleiherenditen sowie Inflationsängste gesorgt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.349-0,31 Prozent
S&P 5007.704-0,03 Prozent
Nasdaq 10030.478+0,03 Prozent

Aktien Asien: Japan stark, Schwäche in China

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 1,7 Prozent ein. In China ruhte der Handel feiertagsbedingt.

Gemischte Vorgaben aus den USA und ein auf hohem Niveau stabilisierter Ölpreis sorgten für Zurückhaltung. Trotz etlicher Streitpunkte zeichnete US-Präsident Donald Trump unterdessen beim Besuch von Chinas Staatschef Xi Jinping ein demonstrativ harmonisches Bild der Beziehungen. Trump empfing Chinas Staatschef in Washington mit viel Pomp und überhäufte ihn mit Lobeshymnen. Xi erwiderte warme Worte, platzierte aber auch mahnende Äußerungen. Während des Staatsbesuchs wurden kaum konkrete Ergebnisse bekannt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.360+1,3 Prozent
Hang Seng24.410-1,4 Prozent
CSI 3004.439-1,7 Prozent

Anleihemärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future119,83+0,13 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,60-0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,17+0,01 Prozentpunkte
WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1372-0,07 Prozent
Dollar in Yen158,23-0,40 Prozent
Euro in Yen179,95-0,47 Prozent

Ölmärkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent105,73 Dollar-0,87 Dollar
WTI93,17 Dollar-1,44 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN SENKT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'MARKET-PERFORM' (OP) - ZIEL 28,10 EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 11 (14) EUR - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 112 (105) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET CANCOM MIT 'BUY' - ZIEL 26 EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 78 (74) EUR - 'HOLD'

- UBS STARTET CHEMED MIT 'BUY' - ZIEL 650 USD

- BARCLAYS STARTET LIGAND PHARMA MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 345 USD

- BERNSTEIN STARTET CF INDUSTRIES MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 162 USD

Märkte heute 24.09.2026
MTU Upgrade, McDonald’s schwach, Twilio mit KI-Chancegestern · 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Märkte heute 23.09.2026
Burry shortet Micron – Viking legt Abnehm-Daten vor23.09.2026 · 11:05 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
KI-Chip-Aktie auf Rekordkurs
Trotz Billionen-Bewertung hat AMD noch Luft nach oben22.09.2026 · 14:50 Uhr · onvista
Trotz Billionen-Bewertung hat AMD noch Luft nach oben
Raumfahrt-Aktie mit Servicegeschäft
Rocket Lab: Wie Iridium die Bewertung verändern kann22.09.2026 · 14:48 Uhr · onvista
Rocket Lab: Wie Iridium die Bewertung verändern kann

- HSBC SENKT TWILIO AUF 'REDUCE' - ZIEL 211 USD

- WELLS FARGO STARTET ROCKWELL AUTOMATION MIT 'EQUAL WEIGHT'

- WELLS FARGO STARTET LENNOX INTERNATIONAL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 424 USD

- WELLS FARGO STARTET PARKER-HANNIFIN MIT 'EQUAL WEIGHT'

- WELLS FARGO STARTET HUBBELL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 531 USD

- WELLS FARGO STARTET HONEYWELL MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 231 USD

- WELLS FARGO STARTET 3M MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 195 USD

- WELLS FARGO STARTET EATON MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 503 USD

- WELLS FARGO STARTET DOVER MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 229 USD

- WELLS FARGO STARTET TRANE TECHNOLOGIES MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 536 USD

- WELLS FARGO STARTET EMERSON ELECTRIC MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 177 USD

- BERNSTEIN SENKT TELE2 AB AUF 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 166 SEK

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 185 (200) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP HEBT KERRY GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 88 (102) EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3450 (3150) CHF - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 165 (200) EUR - 'NEUTRAL'

- HSBC HEBT BP AUF 'BUY' - ZIEL 640 PENCE

- HSBC HEBT TOTALENERGIES AUF 'BUY' - ZIEL 93 EUR

- JPMORGAN HEBT KPN AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 5,10 (4,70) EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR AXA AUF 52 (54) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT GLENCORE AUF 'BUY' - ZIEL 650 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Ö
Ölpreis Brent
U
US Tech 100
D
Dow Jones
Deutsche Telekom
S
S&P 500
N
NASDAQ 100
Eurokurs (Euro / Dollar)
N
Nikkei
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
Ö
Ölpreis WTI
BP
AXA
TotalEnergies
EssilorLuxottica
Lanxess
JP Morgan
UBS
Henkel
Symrise
Glencore
HSBC
3M
Euro / Yen (Yenkurs)
Twilio
Cancom
Eaton
$
US Dollar/Japanischer Yen
Citigroup
H
Hang Seng
1&1
Givaudan
Wells Fargo
Trane Technologies
Barclays
D
DAX (Kursindex)
Emerson Electric
X
X-DAX
CF INDUSTRIES
Rockwell Automation
KPN
Kerry Group
Hubbell
Lennox International
Dover
BP ADR
Henkel Vorzugsaktien (ADR)
HSBC ADR
Chemed
AXA ADR
Barclays ADR
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 24.09.2026
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmunggestern, 06:07 Uhr · onvista
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmung
Dax Vorbörse 23.09.2026
Nasdaq mit Rekord – Dax vorbörslich leicht im Plus23. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2026
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen22. Sept. · onvista
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen
Dax Vorbörse 21.09.2026
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark21. Sept. · onvista
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen