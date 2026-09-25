Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne nach jüngstem Kursrutsch

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben zum Wochenausklang nach dem jüngsten Kursrutsch etwas zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gewann am Freitagmorgen 0,21 Prozent auf 119,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,57 Prozent.

"Wir sehen heute Morgen, dass die Anleihen sich etwas stabilisieren, weil die Ölpreise zurückkommen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich schnell wieder ändern kann", schrieb Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Nach dem jüngsten Schub beruhigte sich die Lage am Ölmarkt etwas. Grund sind vage Hoffnungen auf diplomatische Schritte mit Blick auf den Iran-Krieg.

"Die Zinserhöhungserwartungen haben in den letzten Tagen weiter zugenommen. Das gilt im Hinblick auf die EZB, aber auch bezüglich der Fed. Solide Konjunkturindikatoren haben dazu beigetragen, ebenso wie das weiterhin hohe Energiepreisniveau", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in ihrem Morgenkommentar. Entsprechend hätten sich Notenbanker beiderseits des Atlantiks für weitere geldpolitische Straffungsschritte ausgesprochen. Dies hatte die Renditen zuletzt kräftig nach oben getrieben./jha/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 24.09.2026
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmunggestern, 06:07 Uhr · onvista
Dax dürfte weiter korrigieren - Anleihezinsen trüben Stimmung
Dax Vorbörse 23.09.2026
Nasdaq mit Rekord – Dax vorbörslich leicht im Plus23. Sept. · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Vorbörse 22.09.2026
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen22. Sept. · onvista
Nasdaq-Rally: Auch deutsche Aktien dürften zulegen
Dax Vorbörse 21.09.2026
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark21. Sept. · onvista
Leitindex 0,6 Prozent höher erwartet – Asien-Börsen stark
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative20. Sept. · Acatis
Trotz fünf Prozent Rendite: Anleihen sind keine Alternative
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Zukauf und mögliche Abspaltung
Anlegerliebling in der Krise: Das tut sich bei Nemetschekgestern, 12:30 Uhr · The Market
Plus
Die wichtigsten Kennzahlen
So entscheidest du beim Aktienkauf22. Sept. · onvista
Plus
Mehrere Bieter interessiert
Übernahmegerücht bei Dax-Konzern: So viel könnte drin sein21. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen