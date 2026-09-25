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Konjunktur

Deutsche Exporteure bleiben optimistisch - Autoindustrie aber nicht

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Gorodenkoff/Shutterstock.com
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Wegen der kriselnden Autoindustrie hat sich die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft im September eingetrübt. Das Barometer für die Exporterwartungen sank auf 8,0 Punkte, von 9,8 Punkten im August, wie das Münchner Ifo-Institut ‌am Freitag zu seiner Umfrage mitteilte. Damit bleiben die Unternehmen jedoch mehrheitlich zuversichtlich. "Der Rückschlag ist vor allem auf die Automobilindustrie zurückzuführen", sagte ⁠Ifo-Umfragechef Klaus ⁠Wohlrabe. "In vielen anderen Industriebranchen stehen die Zeichen weiterhin auf Exportwachstum."

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