EASA: Keine unmittelbare Gefahr durch Qualitätsmangel bei Airbus A321neo

Brüssel, 25. Sep (Reuters) - Die europäische Luftfahrtbehörde EASA sieht nach der Entdeckung eines Qualitätsmangels im Rumpf von Hunderten Airbus-Jets vom Typ A321neo keine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit. Die EASA sei sich des Problems voll bewusst und stimme sich eng mit Airbus ab, teilte die Aufsichtsbehörde am Freitag in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters mit. Man werde die Situation weiter beobachten, um zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich seien. Airbus hatte den Mangel selbst entdeckt und gemeldet.
(Bericht von Gianluca Lo Nostro, bearbeitet von Tom KäckenhoffRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)