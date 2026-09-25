EASA: Keine unmittelbare Gefahr durch Qualitätsmangel bei Airbus A321neo

Reuters · Uhr
Thema: Rüstung
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Brüssel, ⁠25. Sep (Reuters) - Die europäische Luftfahrtbehörde EASA sieht nach der Entdeckung eines Qualitätsmangels im ‌Rumpf von Hunderten Airbus-Jets vom Typ A321neo keine unmittelbare ⁠Gefahr ⁠für die Sicherheit. Die EASA sei sich des Problems voll bewusst und stimme sich eng ‌mit Airbus ab, ‌teilte die Aufsichtsbehörde am Freitag in einer Erklärung gegenüber ⁠der Nachrichtenagentur Reuters mit. ‌Man werde die ⁠Situation weiter beobachten, um zu prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich seien. ‌Airbus hatte ⁠den Mangel selbst ⁠entdeckt und gemeldet.

(Bericht von Gianluca Lo Nostro, bearbeitet von Tom KäckenhoffRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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