Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall

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FLENSBURG (dpa-AFX) - Knapp eine Million Fahrzeuge von Volkswagen und seiner Tochter Audi in Deutschland könnten nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) ein Problem haben. Wegen eines Schraubenabrisses könne es hier zu einem Lenkungsausfall kommen, wie aus Daten der Behörde hervorgeht. Um das Problem zu lösen, müsse die Lenkungsverschraubung durch eine korrosionsresistentere Schraube ersetzt werden, hieß es vom KBA weiter. Zuvor hatte das Portal "t-online.de" berichtet.

Betroffen sind laut KBA die VW -Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit handele es sich potenziell um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge, davon knapp 900.000 in Deutschland.

Dasselbe Problem tauche beim Audi Q3 mit einem Produktionszeitraum zwischen 31.10.2017 bis 23.05.2024 auf. Hier seien weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon 58.555 in Deutschland./bvi/DP/stk

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