EQS-Adhoc: Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot

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EQS-Ad-hoc: Evonik Industries AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Evonik Industries AG bestätigt unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zu einem möglichen Übernahmeangebot

25.09.2026 / 15:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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In Reaktion auf aktuelle Presseberichterstattungen bestätigt der Vorstand der Evonik Industries AG, dass ihm eine unverbindliche Ansprache durch die BASF SE zugegangen ist. Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet.

Gespräche finden derzeit nicht statt.

Evonik Industries AG beabsichtigt nicht, diesen Vorgang über die rechtlichen Erfordernisse hinaus weiter zu kommentieren oder Anfragen dazu zu beantworten.

Kontakt:

Christoph Finke

Leiter Investor Relations

+49 174 9931 647

christoph.finke@evonik.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Evonik Industries AG
Opernplatz 1
45128 Essen
Deutschland
Telefon:+49 (0) 201 177-01
Fax:+49 (0) 201 177-3475
E-Mail:investor-relations@evonik.com
Internet:www.evonik.com
ISIN:DE000EVNK013
WKN:EVNK01
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
LEI Code:41GUOJQTALQHLF39XJ34
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