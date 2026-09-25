EQS-Adhoc: Fernheizwerk Neukölln AG: Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2025 und des Gewinnverwendungsbeschlusses vom 11. Juni 2026

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EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Fernheizwerk Neukölln AG: Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2025 und des Gewinnverwendungsbeschlusses vom 11. Juni 2026

25.09.2026 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT
WKN: 576790
ISIN: DE0005767909

Börse Berlin Regulierter Markt

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die EQS Group AGam 25.09.2026, 13:25 Uhr

_________________________________________________________________________

Nichtigkeit des Jahresabschlusses 2025 und des Gewinnverwendungsbeschlusses vom 11. Juni 2026

Mit Anerkenntnisurteil vom 25.09.2026 hat das Landgericht Berlin II der Klage eines Aktionärs (siehe Ad hoc-Mitteilung vom 03.08.2026) stattgegeben und festgestellt, dass der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 und der von der Hauptversammlung vom 11.06.2026 gefasste Gewinnverwendungsbeschluss nichtig sind.

Die Gesellschaft wird einen neuen Jahresabschluss auf- und feststellen lassen, diesen in einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung vorlegen und von dieser Hauptversammlung einen Gewinnverwendungsbeschluss fassen lassen.

Berlin, 25. September 2026

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Ende der Insiderinformation

25.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fernheizwerk Neukölln AG
Weigandufer 49
12059 Berlin
Deutschland
Telefon:+49-(0)30-688-9040
Fax:+49-(0)30-681-2050
E-Mail:kontakt@fhw-neukoelln.de
Internet:www.fhw-neukoelln.de
ISIN:DE0005767909
WKN:576790
Börsen:Regulierter Markt in Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart
LEI Code:391200BSNVKVRIUPJ111
EQS News ID:2405640
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2405640 25.09.2026 CET/CEST

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