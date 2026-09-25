EQS-Adhoc: flatexDEGIRO erweitert Vorstand

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EQS-Ad-hoc: flatexDEGIRO SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
flatexDEGIRO erweitert Vorstand

25.09.2026 / 09:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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flatexDEGIRO erweitert Vorstand

Der Aufsichtsrat der flatexDEGIRO SE hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Benon Janos mit sofortiger Wirkung zum CEO berufen. Gemeinsam mit Oliver Behrens (CEO und Vorstandsvorsitzender) wird er die operative Führung von flatexDEGIRO bilden. Benon Janos übernimmt dabei die operative Verantwortung für den weiteren Ausbau des Online-Brokerage-Geschäfts. Oliver Behrens wird das B2B-Geschäft sowie die Treasury-Aktivitäten von flatexDEGIRO leiten.

Zum neuen Chief Financial Officer (CFO) wurde Dr. Thomas Lindner ernannt. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2012 hat er verschiedene Führungspositionen im Finanzbereich von flatexDEGIRO übernommen. Die Bestellung von Thomas Lindner in den Vorstand der flatexDEGIRO SE steht unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:flatexDEGIRO SE
Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main
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